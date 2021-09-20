تحمل صورة شهيد.. الجزائر تكشف عن عملتها النقدية الجديدة

كشفت الجمهورية الجزائرية النقاب عن عملتها النقدية المعدنية في حلتها الجديدة من فئة 100 دينار جزائري، إذ تحمل صورة الشهيد علي عمار.

وجاء في تغريدة للبنك المركزي على تويتر : "اكتشفوا القطعة النقدية الجديدة ذات قيمة 100 دج تحمل صورة الشهيد علي عمار، المدعو علي لابوانت (سقط في ميدان الشرف في 8 أكتوبر 1957 ). رحم الله شهداء الحرية".

يذكر أن بنك الجزائر قد أعلن عن إصدار هذه القطعة النقدية الجديدة مطلع سبتمبر الجاري مع صدور النظام رقم 03-21 المتعلق بها في الجريدة الرسمية 66.

ويأتي ذلك في سياق إطلاق سلسلة جديدة من القطع والأوراق النقدية، حيث تعد قطعة 100 دج الجديدة الإصدار الثالث بعد كل من ورقة 2000 دينار جزائري والقطعة النقدية المعدنية ذات قيمة 200 دينار جزائري.