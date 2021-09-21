دورة الأمم المتحدة 76 على صفيح ساخن.. رؤساء غير ملتزمين بتدابير كورونا.. العجوز بايدن يقلل اجتماعاته وسط أزمة مشتعلة مع فرنسا.. إقالة مسئولين كبار وتعيين آخرين داخل المنظمة

-الرئيس السيسي يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها

-اجتماع مقرر بين بلينكن وسامح شكري

-وزيرة خارجية بريطانيا من الدار إلى النار

بينما تتوجه الأنظار إلى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خرجت تساؤلات بشأن إمكانية أن يكون المحفل الدولي المرموق بيئة خصبة لانتشار ليس بالقليل لفيروس كورونا.

تبدأ القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ، وتقدم لقادة العالم اختبارًا لقدرتهم على التغلب على عام من الشلل بسبب مجموعة من الأزمات العالمية التي كشفت عن مستوى مقلق من الخلل الوظيفي في المؤسسات المتعددة الأطراف، من جائحة فيروس كورونا إلى تغير المناخ لانتصار طالبان في أفغانستان.

قالت مجلة "فورين بوليسي" إن الحدث الذي يستمر أسبوعًا، ويفتتح بخطاب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو [وتيريش ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيد، يمثل المرة الأولى التي يُعقد فيها النقاش رفيع المستوى داخل مبنى مقر الأمم المتحدة منذ بدء الوباء. كما يتزامن مع موجة ثالثة من الإصابات في مدينة نيويورك، معظمها من متغير دلتا.

في الفترة التي تسبق الاجتماع، سعت وزارة الخارجية الأمريكية والسلطات الصحية بالمدينة إلى الحد من عدد المندوبين الأجانب الذين يسافرون إلى نيويورك وتقليص الأنشطة الشخصية التي يمكن أن تؤدي إلى تحويل المخيم الدبلوماسي إلى حدث "تفشي خارق" لفيروس كورونا.

بالنسبة لبعض قادة العالم، كان الرد هو تجاهلها إلى حد كبير. سيدخل الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، الذي سيكون أول رئيس دولة يلقي كلمة أمام اجتماع الأمم المتحدة، منصة المتحدث دون تلقيح، متحديًا طلب السلطات الصحية في نيويورك بأن يظهر جميع المندوبين الأجانب الذين يدخلون الغرفة دليلاً على التطعيم. يقول بولسونارو ، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا العام الماضي، إنه يمتلك الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس، على الرغم من أن اللقاحات توفر حماية أكبر من الإصابة مرة أخرى.



تهتم الولايات المتحدة بشكل خاص بإمكانية استضافة كبار قادة الأمم المتحدة للعديد من الأحداث الشخصية رفيعة المستوى وقالت: لقد قمنا حتى الآن بتتبع الأحداث المتعلقة باللقاحات، الذكرى العشرين لإعلان وبرنامج عمل ديربان، قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، والحوار رفيع المستوى حول الطاقة - على الرغم من أن بعض الأحداث قد تعود إلى كونها افتراضية.

لا يزال من المتوقع أن يستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجوتيريش قمة شخصية صباح الإثنين حول تغير المناخ. ويخطط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا لعقد اجتماعين شخصيًا هذا الأسبوع، حوار غير رسمي مع جامعة الدول العربية يوم الأربعاء واجتماع منفصل في اليوم التالي سيركز على التداعيات الأمنية لتغير المناخ.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى كبار المسؤولين الأمريكيين يحضرون الأحداث بشكل شخصي، على الرغم من تحذيراتهم الشهر الماضي للوفود الأخرى لتجنبها.

إذن ما هي الخطة لمنع هذا من أن يصبح حدثًا خارقاً لتفشي كورونا؟ يصر المسؤولون الأمريكيون على أن لديهم خطة للتخفيف من انتشار كورونا. قالت ليندا توماس جرينفيلد، مبعوثة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى الأمم المتحدة، للصحفيين يوم الجمعة إن 'كل زائر' مطلوب لإظهار دليل على اختبار كورونا السلبي، وهناك خطط لإيقاف شاحنة خارج مبنى مقر الأمم المتحدة مع إجراء الاختبارات. واللقاحات المتاحة.

قال توماس جرينفيلد:"يجب أن يتحمل القادة المسؤولية، وأن يضمنوا ألا تؤدي أفعالهم إلى تعريض صحة وسلامة سكان نيويورك للخطر - أو إعادة المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا معهم إلى أوطانهم".

هل أفغانستان آمنة لموظفي الأمم المتحدة؟

في الأسابيع الأخيرة، سعت طالبان لمواجهة التقارير التي تفيد بأنها تلاحق موظفي الأمم المتحدة الأفغان وناشدت المنظمة الدولية البقاء في أفغانستان للمساعدة في معالجة أزمة إنسانية متصاعدة. كما أشار مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى خطط لتعزيز وجود الأمم المتحدة في أفغانستان لتجنب وقوع كارثة.

لكن مجموعة من 12 مشرعًا ديمقراطيًا، من بينهم تقدميون بارزون، تضغط على بايدن لمساعدة موظفي الأمم المتحدة الأفغان على الفرار، مشيرة إلى مخاوف من أنهم ما زالوا يواجهون تهديدات من طالبان، وفقًا لرسالة من الكونجرس أرسلها إلى بايدن وحصلت عليها أولاً في موجز الأمم المتحدة. وحثوا الرئيس الأمريكي على أن يكون مثالا يحتذى به من خلال إصدار تأشيرات دخول لبعض موظفي الأمم المتحدة مع الضغط على الحكومات الأخرى لتحذو حذوه.

يأتي هذا النداء في الوقت الذي بدأت فيه الأمم المتحدة ، التي أجلت آلاف الموظفين الدوليين من أفغانستان مع سيطرة طالبان على المدن الكبرى ، في إرساء الأساس لتوسيع جهود المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان. وقد أعرب بعض مسؤولي الأمم المتحدة بشكل خاص عن قلقهم من أن مثل هذا الإجراء سوف يترك الموظفين الأفغان المحليين في حالة تأرجح بينما يواجهون انتقامًا من طالبان.

وتقول الرسالة:"بينما نؤيد الحفاظ على وجود الأمم المتحدة في أفغانستان إلى أقصى حد ممكن ، وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية ، لا ينبغي أن يأتي هذا على حساب المواطنين الأفغان الذين سجلوا للعمل في ظل ظروف مختلفة إلى حد كبير ويواجهون الآن تهديدات خطيرة الأمن".

قال مصدر دبلوماسي مطلع على خططه في موجز الأمم المتحدة، إن أحد المخضرمين في حل المشكلات في الأمم المتحدة يخطط للتنحي عن منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان. وعين جوتيريش الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو ليكون مبعوثه الشخصي لأفغانستان في مارس قبل استيلاء طالبان على السلطة. إنه يتطلع إلى الخروج مع بدء فصل جديد، يحتمل أن يكون كارثيًا في تاريخ أفغانستان.

عمل أرنو سابقًا كممثل خاص للأمين العام لكولومبيا من 2015 إلى 2018 وكمبعوث شخصي للأمين العام إلى بوليفيا من 2019 إلى 2020.

بينما قال مصدران دبلوماسيان إن جوتيريش استقر على منصب مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ميانمار، نولين هايزر. برزت المسؤولة السابقة في الأمم المتحدة وعالمة الاجتماع من سنغافورة، كمرشحة في السباق لخلافة كريستين شرانر بورجنر، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المنتهية ولايتها في ميانمار، والتي من المتوقع أن تتنحى في نهاية أكتوبر. منع المجلس العسكري في ميانمار شرانر بورجنر من السفر إلى البلاد بعد انقلاب فبراير، مما أعاق دور المنظمة العالمية في البلاد.

عينت رابطة دول جنوب شرق آسيا مبعوثها الخاص - إريوان يوسف، وزير خارجية بروناي الثاني - لتعزيز المحادثات السياسية بين الحكومة العسكرية والزعيم المدني أونج سان سو كي. سمحت سلطات ميانمار ليوسف بزيارة ميانمار لإجراء محادثات مع المجلس العسكري ، لكنها لم تسمح له بلقاء أونج سان سو كي ، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

منذ 1994 إلى 2007، شغلت هايزر منصب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، الذي عزز حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي والسياسي.

بينما يقترب ستافان دي ميستورا من العودة إلى المضمار من جديد ليتم تعيينه كمبعوث للأمم المتحدة للصحراء الغربية. المنصب شاغر منذ مايو 2019، عندما تنحى الرئيس الألماني السابق هورست كولر. استقر جوتيريس على دي ميستورا قبل عدة أشهر، بعد غربلة قائمة تضم حوالي 13 مرشحًا. وقبلت جبهة البوليساريو ترشيح دي مستورا.



لكن تعيينه توقف بعد أن أثار المغرب، الذي يطالب بالصحراء الغربية، اعتراضات. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المغرب رفع مؤخرا قبضته على التعيين. دي ميستورا، دبلوماسي إيطالي سويدي، هو محلل مخضرم آخر لحل المشكلات قاد جهود الأمم المتحدة لمعالجة بعض أكثر الصراعات دموية في العالم، بما في ذلك رئاسة بعثات الأمم المتحدة في أفغانستان والعراق والعمل كمبعوث للأمم المتحدة إلى سوريا من 2014 إلى 2018.

بايدن يواصل الظهور الخافت في الأمم المتحدة

يخطط بايدن للحفاظ على مستوى منخفض نسبيًا للظهور في نيويورك: من المتوقع أن يحضر الأحداث يوم الثلاثاء فقط. بينما أسلافه، بمن فيهم دونالد ترامب، مكثوا الجزء الأفضل من الأسبوع (قبل كوفيد -19). يقول مسؤولو الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن بايدن ليس لديه حاليًا خطط لعقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية على الهامش كما هو معتاد، على الرغم من أن جدوله الكامل لم يتم نشره بعد.

من المقرر أن يترأس بايدن قمة افتراضية في البيت الأبيض تم تنظيمها على عجل بشأن كورونا يوم الأربعاء. ومن المتوقع أيضًا أن يستضيف قادة الحوار الأمني ​​الرباعي - الذي يضم أستراليا والهند واليابان - في واشنطن يوم الجمعة.

بينما يخطط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للقاء نظرائه من البرازيل والمملكة المتحدة وباكستان وألمانيا وفرنسا ومصر واليابان وكوريا الجنوبية، بحسب ما صرح به مسؤول أمريكي في موجز للأمم المتحدة. ومن المتوقع أيضا أن يحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن تغير المناخ.

ويظل السؤال، هل قلة ظهور بايدن في الأمم المتحدة لها علاقة بالمشاكل العقلية المزعومة التي تتعلق بالتركيز والشيخوخة وعدم قدرته على خوض الكثير من الاجتماعات؟

وافد جديد “مميز” في الجمعية العامة

وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، تظهر ليز تروس في الأمم المتحدة بعد تسلمها وظيفتها عقب أيام قليلة من إقالة سلفها دومينيك راب من المنصب بعد انتقادات بشأن طريقة تعامل لندن مع الانسحاب من أفغانستان.

لكنها تبدأ من عمق الملفات الكبرى، حيث سيكون أول اجتماعاتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، حيث سيكون لديها مهمة لا تحسد عليها وهي محاولة المساعدة في إقناع النظام الإيراني الجديد المتشدد بإحياء المفاوضات النووية المتوقفة قبل فوات الأوان والضغط على عبد اللهيان حفنة من مواطني المملكة المتحدة المحتجزين في إيران.

فرنسا تستشيط غضباً



تواصل تداعيات صفقة الغواصات الكبرى. كان بعض المسؤولين الأمريكيين يأملون في حدوث هدوء في أن ينتهي الخلاف الدبلوماسي الأخير مع فرنسا وأن تداعيات اتفاق "أوكوس" ستكون ضئيلة. أوضحت الأحداث التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع أن ذلك لن يحدث. أمضى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عطلة نهاية الأسبوع في إلقاء الانتقادات اللاذعة في لندن وواشنطن وكانبيرا.

اتهم لو دريان الولايات المتحدة وأستراليا بـ "الازدواجية" وقال إن فرنسا لن تستدعي سفيرها من لندن لأن المملكة المتحدة كانت مجرد "عجلة خامسة" في الصفقة وغير مهمة بما يكفي للانتقام. كان آخر ما احتاجه بايدن للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسالة "أمريكا عادت" نزاعًا دراماتيكيًا مع أحد أقرب حلفاء واشنطن. ولكن هذا بالضبط ما حصل عليه.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن يحاول تحديد موعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة الأمور بعد أن استدعت فرنسا سفيرها لدى الولايات المتحدة - على ما يبدو لأول مرة في العلاقة بين البلدين التي استمرت نحو 250 عامًا.

وتأتي الدورة الجديدة للأمم المتحدة بعد رد عنيف كذلك من فرنسا، التي أفادت التقارير أنها ألغت اجتماعًا بين وزيري الدفاع الفرنسي والبريطاني. كما أنها تهدد بإفشال صفقة تجارية مخططة منذ فترة طويلة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

عالم محترق يحترق

تناقش الدورة الـ76 تدمير الموارد الطبيعية لكوكب الأرض المكتظ بالسكان والذي ترتفع حرارته بوتيرة متسارعة.

ترجع الحاجة الملحة لإبطاء أزمة المناخ إلى الأمم المتحدة هذا الشهر من خلال إصدار تقرير رئيسي للأمم المتحدة خلص إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن - وهو مستوى يقول العلماء إنه ينذر بعواقب كارثية محتملة للعالم.

بعض الإحصائيات الجديدة مخيفة، حيث خلص العلماء في تقرير جديد للأمم المتحدة إلى أن العالم يجب أن يخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ. ولكن بالمعدل الذي تسير فيه الأمور، من المقرر أن ترتفع الانبعاثات بنسبة 16%. على الرغم من المخاوف بشأن خطر الإصابة بفيروس كورونا. قرر جونسون وجوتيريش المضي قدمًا في خططهم يوم الاثنين لعقد اجتماع شخصي رفيع المستوى بشأن تغير المناخ.

يهدف الاجتماع المغلق إلى حث الحكومات على تقديم التزامات أكثر جرأة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. سيعقد الحدث على أسس الأمم المتحدة وسيستقطب قادة من مجموعة العشرين والدول التي تواجه تهديدات مناخية وجودية. زعماء العالم الذين لا يستطيعون حضور الحدث ، مثل ماكرون ، سيشاركون بشكل افتراضي. ومن المتوقع أن يحضر جون كيري مبعوث بايدن للمناخ.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات، تنفيذا لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ ضمن أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شدد السيسي على "ضرورة التعامل بجدية مع أية إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها".

وأشار إلى "أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصة في ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء".

وقال إن "مصر تقوم في الوقت الراهن بدراسة متأنية لأفضل سبل تحديث مساهمتنا المحددة وطنيا والتوقيت المناسب لذلك اتساقا مع أولوياتنا التنموية وتنفيذا لالتزامنا الدولي بأحكام اتفاق باريس، وبحيث تمثل مساهماتنا المحدثة محفزا وداعما لجهودنا التنموية ولمساعينا للتعافي من تبعات جائحة كورونا، لا عبئا عليها وإعمالا لمبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول".

وأضاف أن "التكيف مع التغير المناخي يمثل أولوية قصوى لدولنا النامية خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة للظاهرة، لا سيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي".