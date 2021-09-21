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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتى أبو لمعة ظهر.. أحمد عيد عبدالملك يثير الجدل على تويتر | شاهد

صدى البلد

أثار أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق ، الجدل بـ تغريدة نشرها عبر حسابة بموقع تويتر .

 

وكتب احمد عيد “ بقالي ٣ ايام بتفرج علي السوشيال ميديا حاسس اننا رجعنا ل ٢٠٠٥ من الوشوش الي بشوفها ده حتى ابو لمعة ظهر !! ”.

 

و قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق، تدريبه، اليوم الثلاثاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

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ويخوض الزمالك تدريبه الأول في التاسعة صباحا على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه الثاني في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

 

وكان الفريق خاض تدريباته أمس على فترتين أيضا، في نفس الموعد الصباحي المشار إليه آنفا، على ذات الملعب، بينما المسائي كان في السابعة، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

 

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

الزمالك أحمد عيد عبد الملك

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