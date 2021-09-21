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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

علشان مسلمش عليها.. أسما سليمان تكشف سبب مشاجرة نجل طارق العريان

أسما سليمان وعمر
أسما سليمان وعمر العريان

كشفت الفنان الشابة أسما سليمان  لصدى البلد ،عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت أثناء تواجدها مع عمر العريان نجل المخرج طارق العريان في لبنان.

وقالت أسما سليمان :" أنا وعمر كنا قاعدين وجت ممثلة عاوزة تسلم عليه ، احتراما ليا لف وشه الناحية التانية ولم يلتفت لها".

تابعت أسما سليمان  :" بعد ذلك فوجئنا بتلك الفتاة يجلس معها كثير من الشباب وقاموا بمضايقتنا ، ثم حاولوا التهجم على عمر ، وأثناء قفزه من فوق أحدى الطاولات سقط على الأرض وانكسرت ركبته".

 

أضافت "أسما سليمان : كل اللي اتقال في بعض المواقع غير صحيح ، وناس كتير كانت شاهده على الواقعه منهم فتيات من لبنان ".

 

في أول تعليق له ، كشف عمر العريان نجل المخرج طارق العريان في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس مشاجرته في لبنان وإجرائه عمليات جراحية .

 

وقال عمر العريان :" أنا قومت بالسلامة الحمد لله ، وأجريت أمس عمليات جراحية في يدي وقدمي بسبب بعض الكسور ".

أضاف:"  حصلت مشكلة كبيرة  جدا في لبنان والواحد اتظلم فيها جامد ،والناس افتروا علينا  أنا مضربتش حد بالقلم ".

 

وكشف صدى البلد عن  تطورات الحالة الصحية لعمر العريان ، نجل المخرج طارق العريان بعد إجرائه ثلاثة عمليات جراحية بسبب مشاجرة أمس في لبنان .

وأجرى عمر ثلاثة عمليات ناجحة في يده وركبته ، حيث عاني من كسر شديد في الركبة أدى إلبى انقسامها لجزئين بسبب سقوطه من أعلى الطاولة .

ويمكث عمر العريان حاليا في أحدى المستشفيات في لبنان حيث يجهز أوراق سفره للعودة إلى مصر بعد يومين.

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اتظلمنا والناس افتروا علينا.. أول تعليق من نجل طارق العريان على مشاجرته

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من هما الفتاتان المتسببتان في خناقة وإصابة نجل طارق العريان ..صورة

بسبب فنانة .. نجل طارق العريان يجري عمليات جراحية بعد إصابته في مشاجرة بلبنان

 

نشبت مشاجرة  كبيرة بين عمر العريان نجل المخرج طارق العريان ؛ وبعض الشباب في لبنان  بسبب فتاة .

 

وبدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعي شيرين ابو العز ؛ تعيش في لبنان مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان .

 

وقام  العريان بصفع الفتاة على وجهها ليقوم اكثر من ١٠ شباب متواجدين بالمكان  بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا أدي إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراءه عمليات جراحية حاليا .

 

الظهور الأول لطارق العريان بعد زواج أصالة :

شارك المخرج طارق العريان متابعيه صورًا جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر طارق العريان، بصحبة اولاده آدم وعلى في أحدث ظهور لهما معا بعد زواج المطربه أصاله ،  ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

 

كانت النجمة السورية أصالة نصرى،  أعلنت زواجهامن الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

 

قامت نيكول سعفان، بنشر صورة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” تهنئ طارق العريان، بمناسبة عيد ميلاده وذلك تزامنا مع إعلان الفنانة أصالة الزواج من الشاعر فائق حسن.

 

وكانت نيكول سعفان، نشرت صورة على ستوري انستجرام برفقة أصدقائها في شهرإبريل.

 

ظهرت نيكول بإطلالة مميزة حيث ارتدت نفس القميص الذي ارتداه طارق العريان أثناء حفلة الهضبة عمرو دياب في دبي.

 

واحتفلت نيكول سعفان، عارضة الأزياء بعيد ميلادها الـ 30 الشهر الماضي وسط عدد من أصدقائها وغياب المخرج طارق العريان عن الظهور في الصور.

 

ونشرت عدداً من صور الاحتفال بعيد ميلادها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام حيث ارتدت فستانا أحمر اللون وكان أمامها تورتة عيد الميلاد.

 

وعبرت نيكول سعفان عن امتنانها لكل ما مرت به، وقالت:"عيد ميلادي الثلاثين، أشكركم على كل الدروس وكل الحب، وكل الذكريات التي جلبتها لي في العشرينات من عمري، أنا ممتنة للخير والشر لأن هذا هو ما يعنيه بالنسبة لي".

أسما سليمان طارق العريان نجل المخرج طارق العريان لبنان عمر العريان

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