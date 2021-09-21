توقيع ديوان حطيتي إيدك على الوجع بثقافة الفيوم

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم الفرع حفل توقيع ديوان شعر "حطيتي إيدك ع الوجع" للشاعر مصطفى عبد الباقي بمشاركة د. إبراهيم حنفي، د. أمين الطويل، الكاتب عصام الزهيري، ادار اللقاء الشاعر محمد شاكر، وفي نفس السياق عقد القسم أمسية شعرية لشعراء الفيوم بحضور كبار الأدباء، علاء الرمحي، عبد الحافظ بخيت، محمد شاكر، محمد حسني وتضمنت القاء شعري الفصحى والعامية، أعقبها فقرة غنائية للفنان "عهدى شاكر"، بينما نفذت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم ورشة عمل بعنوان "مهارات الاتصال الفعال" حاضرها محمد محمود الذي تناول تعريف الاتصال بأنه عملية انتقال المعلومات والأفكار والاتجاهات من شخص لآخر أو من جماعة إلى أخرى، وأوضح مكوناته المرسل، والمرسل إليه الرسالة كما تحدث عن أنواعه منها لفظي وغير لفظي واتصال مباشر وغير مباشر.

قدمت فرقة عرب الفيوم عرض فنى تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني البدوية، تفاعل معها الجمهور لما تتميز به الفرقة بالموسيقي المميزة بآلة المجرونه، بينما قدمت فرقة سنورس المسرحية على مسرح قصر ثقافة الفيوم عرض روبابيكيا، تأليف الفنان الراحل محمد عبد المعطي رؤية درامية وإخراج محمود عبد المعطي، تعرض المسرحية عدد من الاسكتشات المترجمة من شعر لرؤية مسرحية.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان"الصحة الجسدية والنفسية لدى الأبناء" ألقاها عبد العظيم من الإدارة الصحية بطامية، بينما نظم قسم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة عن ظاهرة التحرش ومخاطرها على النواحي الاجتماعية والأخلاقية والنفسية، ألقتها مروة عطية، التي بدأت بتعريف معنى التحرش بأنه أى صيغه من الكلمات غير المرغوب فيها من الافعال ذات الطابع الخادش للحياء والتي تنتهك جسد اوخصوصية او مشاعر شخص ما، وتجعله يشعر بعدم الارتياح وعدم الامان، وأضافت أنواعه التحرش المختلفة منها النظر وتعبيرات الوجه ونداءات والملاحقة والتتبع مما يتسبب في أذى نفسي على المرأة، كما يؤثر سلبا على أخلاقيات المجتمع.