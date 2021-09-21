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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انقلاب سيارتهم فى ترعة

انتشال جثث 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم غرقا بقنا

صدى البلد

 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بـ قنا ، من انتشال جثث ٤ أشخاص من أسرة واحدة بعد غرق سيارتهم فى ترعة بنجع حمادى.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بقرية بهجورة ، وبها عدد من الأشخاص.

 

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جرى إخطار إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الأتربى ، مدير الإدارة، فتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهرى،وتمكنت قوة الإنقاذ النهرى بنجع حمادى ، من انتشال ٤ جثث ينتمون لأسرة واحدة.

 

تبين مصرع كل من: محمد عبد الرحيم أبو المجد حسن ٣٥ عاماً ، وابنته يارا عام واحد، و زوجته جهاد كمال حسن عبد العال ٣١ عاماً، و شقيقتها سارة كمال حسن عبد العال ٢٧ عاماً.

 

جرى نقل الجثث بعد استخراجها من ترعة المشروع بعزبة خليفة التابعة لقرية بهجورة، إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا نجع حمادى غرق قوات الإنقاذ النهرى ترعة جثث أسرة واحدة

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