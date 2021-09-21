العراق وأذربيجان يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الأذربيجاني في بغداد نصير ممدوف الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.



وذكر مكتب الأعرجي -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن الجانبين بحثا أيضًا مجالات التعاون والتواصل بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين وعلى جميع الأصعدة.



كما استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات السياحة المتبادلة بين البلدين، لاسيما السياحة الدينية في العراق.

فيما جرى أيضا بحث أوضاع الجالية العراقية والبعثات الدراسية العراقية في أذربيجان.