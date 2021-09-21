جامعة حلوان تحقق تقدما في تخصصات تصنيف التايمز الدولي لمؤسسات التعليم العالي

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة عن تحقيق تقدم وانجاز جديد فى تصنيف التايمز الدولي لمؤسسات التعليم العالي، وظهرت الجامعة في ثلاث تخصصات ( العلوم الفيزيائية - علوم الحياة - العلوم الطبية والصحة) وصنفت الجامعة فى الفئة +1001 فى العلوم الفيزيائية، وكذلك فى الفئة 601-800 فى علوم الحياة، وأيضا +601 فى العلوم الطبية والصحة على مستوى العالم، حيث يشمل هذا التصنيف (1127) مؤسسة تعليمية حول العالم.

هذا وقد ثمن الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة جهود فريق وحده التصنيف الدولي بالجامعة، وأشاد بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة حلوان فى التصنيفات العالمية.

وقال الدكتور ماجد نجم إن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولى.

يأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

واكد على أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجالات البحث العلمي والنشر الدولي.



كما أفادت الدكتورة منى فؤاد عطية أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، تسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين على النشر الدولى والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أن تصنيف العلوم الفيزيائية يسلط الضوء على الجامعات الرائدة في الرياضيات والإحصاء والفيزياء وعلم الفلك والكيمياء والجيولوجيا والبيئة وعلوم الأرض في حين يسلط تصنيف علوم الحياة الضوء على الجامعات الرائدة في مجالات الزراعة والعلوم البيولوجية والعلوم البيطرية كما يسلط تصنيف العلوم الصحية على الجامعات الرائدة في مجالات الطب وغيرها من الموضوعات الصحية.