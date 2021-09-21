متحدث التعليم العالي يكشف تفاصيل إعلان القاهرة من أفضل الجامعات 2021

قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، على غرار إعلان جامعة القاهرة الأفضل في الدراسات العليا والبحوث : إن فكرة مسابقات التعليم العالي والبحث العلمي تمت اطلاقها في العام 2018 ، على هامش منتدى الشباب ، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أن المسابقة تتشعب على مستويات عديدة تتنوع بين مسابقات الطلاب ومسابقات البحث العلمي ، ومستوى حماية البيئة ، موضحا أن المنافسة بين الجامعات كانت في معايير موضوعية وضعت من خلال لجان التحكيم .

وتابع المتحدث باسم التعليم العالي : أن مفهوم الجامعة الصديقة للبيئة تعني نجاحها في دعم الاقتصاد الأخضر ، والمساحات الخضراء ، والحفاظ على البيئة ، والقرى في قوافل المساعدة .

وأشار " عبد الغفار " إلى أن المسابقة تتبنى مستوى البحث العلمي بالجامعات ، والمعايير الواضحة في ذلك المجال ، متابعا أن معايير المسابقة وضعتها لجنة التحكيم ، ومن ضمنها دور كل جامعة في مكافحة أزمة كورونا .

وتابع : من معايير الجوائز بالمسابقة توافر الخدمات الطبية ، ومستوى النظافة داخل الجامعات ، وحملات التوعية داخل الجامعة ، ومستوى التأمين الصحي ، متابعا أن أسلوب المسابقة يسير وفق الحيادية وتسجيل الدرجات

