رئيس جهاز حماية المستهلك ينعى المشير طنطاوى

نعى المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء مهندس شريف الرشيدى نائب رئيس الجهاز وكافة العاملين، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى والذى وافته المنيه فجر اليوم الثلاثاء .



وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، “ لقد كان الفقيد من أخلص رجال مصر الذين ظلوا طيلة حياتهم يبذلون الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب المصرى وحماية الوطن،رحم الله الفقيد وآلهم اسرته الصبر والسلوان”.

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

مناصب المشير طنطاوي



شغل "طنطاوي" مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان