عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز حماية المستهلك ينعى المشير طنطاوى

المشير طنطاوى
المشير طنطاوى

نعى المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء مهندس شريف الرشيدى نائب رئيس الجهاز وكافة العاملين، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى والذى وافته المنيه فجر اليوم الثلاثاء .


وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، “ لقد كان الفقيد من أخلص رجال مصر الذين ظلوا طيلة حياتهم يبذلون الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب المصرى وحماية الوطن،رحم الله الفقيد وآلهم اسرته الصبر والسلوان”.

 

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

 

مناصب المشير طنطاوي


شغل "طنطاوي" مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك المشير طنطاوي رئيس جهاز حماية المستهلك ينعى المشير طنطاوى

ترشيحاتنا

بريء من أي دم .. ماذا قال السيسي عن وفاة المشير طنطاوي ؟

وزير الرى يصل إلى دبى للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه"

خاض 4 حروب وأنقذ الدولة المصرية.. ما لا تعرفه عن تاريخ المشير طنطاوي وخداعه للعدو

وزير الكهرباء يشارك بالمؤتمر السنوي العام الـ 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

رسالة تهديد من دمية ترعب شابًا بعد شرائه منزلا جديدا

حزب الأمة السوداني يدين محاولة الانقلاب الفاشلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

السيسي يصدر قرارين عقب وفاة المشير طنطاوي

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

بعد قرار المحكمة الرياضية في قضية النقاز.. ميدو يفتح النار على مجلس الإدارة

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

الاتحاد الأوروبي ينعى المشير طنطاوى.. خدم بلاده لعقود طويلة وقام بأدوار هامة

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

جنازة عسكرية للمشير طنطاوي من مسجده بالتجمع الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

فيديو

3 عمليات جراحية.. تفاصيل خناقة عمر العريان في لبنان.. فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

اﻟﻤﺰﻳﺪ