وقف فعاليات مهرجان سماع للإنشاد الديني حدادًا على روح المشير طنطاوي

أعلنت إدارة مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، وقف فعاليات المهرجان الدولي، فى كل الأماكن المخصصه للمهرجان، حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكدت إدارة المهرجان، على إقامة الحفل الختامي في السابعة مساء يوم الجمعة القادمة بقلعة محمد علي.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار "هنا نصلى معاً" مساء اليوم الثلاثاء.

المهرجان ينظمه الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الإستثنائية الـ١٤ ضمن فعاليات المهرجان، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وفيه تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنسانى ومفهوم الأديان بمعناه الكونى، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذى يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعداً سنوياً ثابتاً حيث نصلى معاً من أجل الإنسان .

يذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة بمجمع الأديان، يتميز هذا المشروع بالانسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان، حيث نلتقى جميعاً فى هذا الفضاء الروحى متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين لتكون بمثابة فضاء أوسع افقا نتوحد فيه جميعا ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.