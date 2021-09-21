عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وقف فعاليات مهرجان سماع للإنشاد الديني حدادًا على روح المشير طنطاوي

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

أعلنت إدارة مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، وقف فعاليات المهرجان الدولي، فى كل الأماكن المخصصه للمهرجان، حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكدت إدارة المهرجان، على إقامة الحفل الختامي في السابعة مساء يوم الجمعة القادمة بقلعة محمد علي.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار "هنا نصلى معاً" مساء اليوم الثلاثاء.

المهرجان ينظمه الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الإستثنائية الـ١٤ ضمن فعاليات المهرجان، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

 

وفيه تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنسانى ومفهوم الأديان بمعناه الكونى، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذى يُضىء الشموع من كل مكان  يكون موعداً سنوياً ثابتاً حيث نصلى معاً من أجل الإنسان .

يذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة بمجمع الأديان، يتميز هذا المشروع بالانسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان، حيث نلتقى جميعاً فى هذا الفضاء الروحى متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين لتكون بمثابة فضاء أوسع افقا نتوحد فيه جميعا ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.

مهرجان سماع طنطاوى ملتقى الأديان انتصار عبد الفتاح الإنشاد الديني

ترشيحاتنا

ليس لتنازل اللاعب.. أسباب إلغاء قرار تغريم الزمالك في قضية النقاز

أخضر وبني وقريبا أصفر كناري.. ننشر أول صور للقطن الملون في مصر

يدفع من جيبه| تعليق مثير من لاعب الزمالك بشأن حمدي النقاز

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

مفاجآت محدودة.. ما تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة السوبر ؟

بخطوات بسيطة.. ضبط وإدارة الرسائل المختفية في تطبيق Signal

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

إعلان حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

في توشكي والفرافرة.. الرئيس السيسي يكشف عن افتتاحات لعدة مشروعات فى نهاية هذا العام| فيديو

لو كنا صبرنا أسبوعين .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن حمدي النقاز

السيسي يصدر قرارين عقب وفاة المشير طنطاوي

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يكشف عن مدرب الأهلي الجديد و حقيقة الاستفسار عن خصم نقاط للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

محاولة انقلاب.. ماذا يجري في السودان.. فيديو

تعرف على نورسين أصغر مروضة ضباع وذئاب مفترسة في العالم.. فيديو

3 عمليات جراحية.. تفاصيل خناقة عمر العريان في لبنان.. فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ