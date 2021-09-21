تنفيذا لاعلان رئيس الجمهورية بالحداد العام.. الثقافة تقرر تعليق الانشطة والفعاليات لمدة ثلاثة ايام

قررت وزارة الثقافة تعليق كافة الانشطة والفعاليات اعتبارا من الثلاثاء 21 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 23 سبتمبر ؟.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعلان الحداد العام حزنا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى الاسبق .

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق .

وأضاف ان ذلك يبدأ إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.