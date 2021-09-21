ثلاثة مليارات جنيه لتطوير وترفيق المنطقتين الصناعتين في قنا

الداودي خلال اجتماعه بمسئولي ملف الاستثمار

عقد اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية " كلاحين قفط– هو نجع حمادي" ومجمع الصناعات الصغيرة و المتوسطة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك حضور العميد أحمد جلال ، مدير مشروع الترفيق بالمناطق الصناعية و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بـ قنا ، و أعضاء هيئة التنمية الصناعية و رؤساء المنطقتين الصناعيتين و المعنيين بملف الإستثمار و عدد من القيادات التنفيذية.



استعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق مجمع الصناعات الصغيرة و المتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية بمركز نجع حمادي والتي بلغت نسبة تنفيذها حوالي 95 % ، موضحاً أن المجمع أقيم على مساحة 74 فدان ، و يضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م ، و 86 وحدة بمساحة 432 م و12 وحدة بمساحة 540 م بتكلفة استثمارية تبلغ 1.3 مليار جنية وسيتم طرح هذه الوحدات للشباب الراغبين فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن هذه المجمعات تعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري ، و فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.



و استمع محافظ قنا ، إلى شرح مفصل للأعمال التي يجري تنفيذها لترفيق المنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط و هو بنجع حمادي ، مشيراً إلى أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين ، و أن إجمالي عدد المصانع بالمنطقتين 98 منتج و 155 مصنع في مرحلة الإنشاء ، بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه.



وأوضح محافظ قنا ، بأن الدولة خصصت نحو ٣ مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير و توصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط و هو بنجع حمادي، مؤكداً على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها و سرعة إنهائها.



و أضاف الداودي ، بأن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخاً استثمارياً جاذباً للمستثمرين لزيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين في قنا و خلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب و تحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.