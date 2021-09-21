مستشفى قنا العام تستقبل 78 سيدة بوحدة الحمل الخطر

بنسب نجاح وصلت لـ 100٪

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن وحدة رعاية الحمل الخطر بقسم النساء والتوليد استقبلت 78 حالة منذ افتتاحها في يوليو الماضي.



وأوضح الديب، أن الحالات الخطرة التي كان يتم تحويلها إلى المستشفيات الجامعية بالمحافظات الأخرى، يتم استقبالها وتقديم الرعاية الطبية الفائقة لها داخل مستشفى قنا العام، وأن وحدة رعاية الحمل الخطر تم تأسيسها بالجهود الذاتية خدمة لأهالي المحافظة.



وأضاف مدير مستشفى قنا العام، أن الحالات التي تستقبلها الوحدة، تتضمن حالات تسمم الحمل ونزيف قبل وبعد الولادة والخلل في وظائف القلب والكلى مع الحمل تعتبر من الحالات عالية الخطورة، والتي تمت معالجتها داخل القسم الجديد بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪



وأشار الديب، إلى أن كافة الحالات التي تم استقبالها منذ افتتاح القسم تماثلت للشفاء و غادرت المستشفى بصحة جيدة.

ووجه مدير مستشفى قنا العام، الشكر للدكتور محمود عبد الرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد، والطواقم الطبية العاملة بالمستشفى على كل ما يبذلونه من جهد للتخفيف عن المرضى وخدمة المواطنين.

وحدة رعاية الحمل الخطر

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