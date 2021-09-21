وكيل الأزهر: الفطرة السليمة خير رد على عادة الثأر البغيضة

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنه توجه مع رجال الأزهر لمحافظة أسيوط، لشد أزر أعضاء لجنة المصالحات وفض النزاعات في الأزهر الشريف.

وأضاف الضويني، في تصريح له، أن النفوس النقية لأهل الصعيد التي جبلت على الكرم والجود دون مقابل، هي الملهم والمحفز الحقيقي لكل إصلاح وهي التي يجب علينا جميعا أن نسعى لدعمها لتكون الفطرة السليمة خير رد على عادة الثأر البغيضة.



كما افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، وعدد من علماء وقيادات الأزهر الشريف البرنامج التدريبي التابع لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، المقام بمحافظة أسيوط؛ وذلك استكمالا لمسيرة أعضاء اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر في التصدي لظاهرة الثأر بصعيد مصر.

وقال وكيل الأزهر خلال كلمته، يحق لي أن أتعجب وأن أحزن في آن وأحد، جراء هذا "الإرث المر" وهذه "العادة اللعينة" التي بها تشرذم المجتمع، خاصة المجتمع الصعيدي المعروف عنه أنه جُبل على مكارم الأخلاق بفطرة سليمة، ولا أدل على ذلك من شهادة التاريخ نفسه على شيم أهله، مضيفا أن هذه العادة الجاهلية قد استدعاها البعض من الماضي بحجج ومفاهيم مغلوطة فربطها بالكرامة والعشيرة، وبلغ بها البعض مبلغ السفه حين جعل منها مصدرًا للتفاخر والتباهي، وهو لا يدري أنه بهذه المفاخرة الكاذبة يترك في أهله إرثًا جاهليًا حرمه الله ورسوله.

وشدد "الضويني" على ضرورة عدم التقصير في طرق معالجتها، وأن لا تفتر الهمم في التصدي لها، فإنها تقضي على مجتمع كامل ثقافيًا واجتماعيًا وماديًا، فيقبع أهله في الجهل طيلة حياتهم، موصيا وعاظ وأعضاء اللجنة العليا للمصالحات والقائمين على ذلك؛ بفض منازعات الناس وتصفية خلافاتهم بالحسنى والموعظة الحسنة التي تقتضي قدرًا من الأمانة وحظًّا من الحكمة ونصيبًا من حب الناس الذي لا يتأتى إلا بحسن معاشرتهم، مشيرا أن الأزهر إذ يضاعف اليوم جهوده لتدريب أبنائه على التصدي لهذا الميراث الجاهلي، فإنه تمتد يده لكل من لديه النية ويملك من الجهد ما يمكنه من اقتلاع هذا الوباء من بيننا، من أجل أن يعود وجه الصعيد كما كان.