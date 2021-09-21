عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يستعرض مع ممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي جهوده في مكافحة التطرف

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من ممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من ممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي بالقاهرة؛ للتعرُّف على جهود المرصد في مجال محاربة الأفكار المتطرفة، ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتحليل تحركاتها والتهديدات المحتملة منها.
 

وخلال الزيارة، تعرَّف الوفد الأوروبي على آلية عمل المرصد الذي يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، ورصد تحركاتها وتداعيات ذلك على أمن الدول المستهدفة. 

 

إضافة إلى الحملات التوعوية التي ينظمها المرصد لتوعية الشباب بمخاطر الأفكار المتطرفة.


وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود لمواجهة التطرف ونشر قيم التسامح والسلام والحوار، مثنيًا في الوقت ذاته على الدور الهام الذي يلعبه مرصد الأزهر في هذا الشأن.

IMG-20210921-WA0213
IMG-20210921-WA0213
IMG-20210921-WA0216
IMG-20210921-WA0216
IMG-20210921-WA0215
IMG-20210921-WA0215
IMG-20210921-WA0218
IMG-20210921-WA0218
IMG-20210921-WA0217
IMG-20210921-WA0217
IMG-20210921-WA0219
IMG-20210921-WA0219
IMG-20210921-WA0212
IMG-20210921-WA0212
الأزهر التسامح الاتحاد الأوروبي التنظيمات الإرهابية مرصد الأزهر

ترشيحاتنا

من مقر الأمم المتحدة.. السيسي: أزمة سد النهضة تهدد استقرار المنطقة

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

علماء يبتكرون طريقة جديدة لمحاربة السرطانات المستعصية

تبدا من 8 آلاف دينار..5 سيارات أمريكية فئة الـ SUV في الكويت

تعنت .. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي للأمم المتحدة حول سد النهضة

بفضل الفيتامينات والمعادن.. فوائد العسل بالمكسرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

هاشتاج "حسام حسن" يتصدر تويتر عقب تعادل الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر

بداية ربيع مصر.. أستاذ المناخ يزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ