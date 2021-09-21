مرصد الأزهر يستعرض مع ممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي جهوده في مكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من ممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي بالقاهرة؛ للتعرُّف على جهود المرصد في مجال محاربة الأفكار المتطرفة، ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتحليل تحركاتها والتهديدات المحتملة منها.



وخلال الزيارة، تعرَّف الوفد الأوروبي على آلية عمل المرصد الذي يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، ورصد تحركاتها وتداعيات ذلك على أمن الدول المستهدفة.

إضافة إلى الحملات التوعوية التي ينظمها المرصد لتوعية الشباب بمخاطر الأفكار المتطرفة.



وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود لمواجهة التطرف ونشر قيم التسامح والسلام والحوار، مثنيًا في الوقت ذاته على الدور الهام الذي يلعبه مرصد الأزهر في هذا الشأن.

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