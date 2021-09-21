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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا كاملا، دون التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقال السيسي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 بنيويور: “لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية”.

وأكد السيسي“أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي تم الاتفاق عليه في مايو الماضي”.

وأضاف “: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني”.

وتابع “بنية الدولة الوطنية أصبحت تواجه تحديات جسيمة لا يمكن معالجتها إلا بإعلاء مبدأ الوطن الواحد ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول”.

ودعا السيسي في كلمته إلى ضرورة محاسبة الدول الراعية للإرهاب ومواجهة الفكر التكفيري والمتطرف.

واستطرد قائلا “الإرهاب من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بمواجهة الفكر المتطرف".

أمام الأمم المتحدة.. السيسي يدعو لمحاسبة الدول الراعية للإرهاب ومواجهة التطرف

الرئيس السيسي: الإرهاب أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي

السيسي الشرق الاوسط حل عادل القضية الفلسطينية إسرائيل الإرهاب

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