صديق يشيد بجهود لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر في دعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على أن تكون الجامعة صديقة للبيئة.



وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال استقباله الدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة (التطوع للعمل الإنساني) والدكتور حسام الدين محمود، الأمين العام للمؤسسة؛ لمناقشة التعاون في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، والذي تنظمه جامعة الأزهر نوفمبر القادم، أن الجامعة قامت باستثمار الطاقة الشمسية لإنارة مبنى إدارة الجامعة، بجانب مشاركة جامعة الأزهر في مسابقة (جامعة خضراء) التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قامت بجهود كبيرة في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م محليًّا وإقليميًّا.



وأضاف صديق أن لجنة خدمة المجتمع قامت بتسيير مئات القوافل الطبية والإغاثية والتنموية إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي قام بتدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن إستراتيجية عمل هذه القوافل كانت تعمل على عدة محاور تضمنت توقيع الكشف الطبي على آلاف من الحالات المرضية، وإجراء المئات من العمليات الجراحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب تنظيم دورات لمحو الأمية لمئات المواطنين، وأيضًا القيام بعمل ندوات توعوية في مختلف المجالات الدينية والزراعية والفنية.



كما أضاف صديق أن إستراتيجية عمل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر كانت تضع في رؤيتها مد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء في الدول الأفريقية الشقيقة؛ حيث تم إرسال عديد من القوافل الطبية والإغاثية إلى كل من: السودان الشقيق، وتشاد، والصومال، ونيجيريا؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف، وأنه القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.



جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، والدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية السابق، عضو لجنة خدمة المجتمع، ومقرر عام المؤتمر، وشام علي، مقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

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