فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. يبدو أنه شعار المرحلة لدى الفنانين والمشاهير؛ وذلك بعد أن تسبب عدد من أبناء النجوم في جعل آبائهم وأمهاتهم الفنانين حديث السوشيال ميديا بسبب دخولهم في أزمات ومشاكل ووصل الأمر إلي الضرب والإهانة والدخول ساحات القضاء.

خناقة نجل طارق العريان

نشبت مشاجرة بين عمر العريان نجل المخرج طارق العريان، وأحد الشباب في لبنان بسبب فتاة.

بدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز؛ تعيش في لبنان مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان.

وقام عمر العريان بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا أدى إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراؤه عمليات جراحية عاجلة.

الظهور الأول لطارق العريان بعد زواج أصالة :

شارك المخرج طارق العريان متابعيه صورًا جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر طارق العريان، بصحبة أولاده آدم وعلى في أحدث ظهور لهما معا بعد زواج المطربة أصالة، نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أبرز أزمات ابناء المشاهير من خلال الفيديوجراف التالي: