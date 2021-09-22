عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مشاكل الفنانين
مشاكل الفنانين

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. يبدو أنه شعار المرحلة لدى الفنانين والمشاهير؛ وذلك بعد أن تسبب عدد من أبناء النجوم في جعل آبائهم وأمهاتهم الفنانين حديث السوشيال ميديا بسبب دخولهم في أزمات ومشاكل ووصل الأمر إلي الضرب والإهانة والدخول ساحات القضاء.

خناقة نجل طارق العريان 

 نشبت مشاجرة بين عمر العريان نجل المخرج طارق العريان، وأحد الشباب في لبنان بسبب فتاة.

بدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز؛ تعيش في لبنان  مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان.

وقام عمر العريان بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا أدى إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراؤه عمليات جراحية عاجلة.

الظهور الأول لطارق العريان بعد زواج أصالة :

شارك المخرج طارق العريان متابعيه صورًا جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر طارق العريان، بصحبة أولاده آدم وعلى في أحدث ظهور لهما معا بعد زواج المطربة أصالة،  نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أبرز أزمات ابناء المشاهير من خلال الفيديوجراف التالي:

المشاكل النجوم الفن أزمات ابناء

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. رفضوا منحها إجازة.. تفاصيل وفاة صيدلانية بالشرقية بعد إصابتها بكورونا

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

ترشيحاتنا

عادة شائعة تسبب اضطرابات النوم

الأهلي ليس بمن حضر.. هل خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب تطفئ غضب الجماهير ؟

ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام مايوركا بالدوري الإسباني

تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وألوان هاتف أوبو Oppo A55 4G.. شاهد

دعاء لجبر القلوب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح

برلمانية تقدم روشتة لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ