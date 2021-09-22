بمستقبلات هرمون الاستروجين.. طريقة جديدة لعلاج السرطان المستعصي

اكتشفت دراسة جديدة أجريت عن طرق محاربة السرطان مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أن مستقبلات هرمون الاستروجين تساعد في محاربة السرطان المستعصي في المستقبل.

طريقة جديدة لمحاربة السرطان المستعصي

وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن الخلايا السرطانية تمتلك مقاومة شديدة للأدوية، حيث إن هذا يعود من بين أمور أخرى، إلى مستقبلات هرمون الاستروجين، وهذه الخاصية لم تكن معروفة سابقًا في علاج السرطان.





وأوضح الباحثون، أنه تساعد نتائج دراستهم، على فهم كيفية التغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية المستخدمة وتحسين فعالية علاج هذا المرض القاتل، وفقا لما نشر في موقع Medical Xpress .

طريقة جديدة لمحاربة السرطان المستعصي



وقال الدكتور إيشينج خووي أحد القائمين على الدراسة، إن "الخلايا السرطانية تُظهر مقاومة كبيرة للأدوية، ولقد وجدنا أن ذلك يتعلق بعدة أمور من أهمها مستقبلات الأستروجين، في السابق لم يكن معروفا وظيفة هذه المجموعة من البروتين.



وبحسب العلماء، فإن معرفة طريقة عمل هذه الفيتامينات تساهم في تكوين علاج السرطان أو طريقة للتغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية وتحسين فعالية العلاج لهذا المرض القاتل.