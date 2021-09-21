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ديني

إطلاق مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية.. الأهداف والمهام

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

كشفت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الأزهر الشريف، عن تفاصيل إطلاق مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية.

 

وقالت الصعيدي، لصدى البلد، إن مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية، جاء انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في حماية اللغة العربية ضد الغزو الثقافي الأجنبي، ومن مسئوليته في نشر اللغة العربية في مصر والعالم، ومن دور مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في نشر علوم اللغة العربية للطلاب الوافدين الأجانب داخل مصر وخارجها.

 

ويضطلع «مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية» بتحقيق العديد من الأهداف، منها:
- رصد واقع اللغة العربية في الدول العربية، ولاسيما تلك الدول التي لا تزال آثار الاستعمار حاضرة في طمس هويتها اللغوية، وكذلك المؤسسات المعنية بنشر اللغة العربية وتعليمها حول العالم.


- دعم وتعزيز واقع الدول والمؤسسات والأفراد على «مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية».


وناقشت اللجنة، في اجتماعها الأول، الأطر الرئيسة لوضع معايير مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية.

 

وأضافت، أن اللجنة مُشكَّلة بقرار وكيل الأزهر بناءً على المذكرة التي رفعها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب برئاسة الدكتور نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.

وأعلنت الصعيدي، عن تشكيل لجنة إعداد مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية في الأزهر الشريف، والتي يرأسها وكيل الأزهر، وتضم في عضويتها كلاً من:
• الدكتورة نهلة الصعيدي، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.
• الدكتور محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء.
• الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، رئيس جامعة الأزهر.
• الدكتور ماجد إبراهيم عثمان، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزير الاتصالات الأسبق.
• الدكتور عبده إبراهيم حسن، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة السابق.
• الدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة.
• الدكتور صالح أحمد عبد الوهاب، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، وكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين.
• الدكتور عصام فاروق إمام، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر، وكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين.
• الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة.
• الدكتور عصام محمد الجوهري، أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي المساعد.
• الدكتور أحمد محمود الجبة، مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة.
• الدكتور ياسين عطية جمعة، مدرس البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة.
• الدكتورة شهيدة مسعد مرعي، مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، نائب رئيس مركز التطوير.
• الدكتور أيمن عبد المؤمن عبد العظيم، مدير مركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف.
• وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من أعضاء الوحدات المختلفة بمركز التطوير، إضافة إلى أعضاء متخصصين من: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، جامعة الدول العربية، منظمة اليونسكو، منظمة الإيسسكو.

مؤشر الأزهر الطلاب الوافدين اللغة العربية الأهداف وكيل الأزهر جامعة الأزهر جامعة الدول العربية منظمة اليونسكو

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