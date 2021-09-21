رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع العائد الدولاري من مرور السفن 20 % خلال أغسطس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن معدل إيرادات القناة شهد ارتفاعا ملحوظا في ظل جائحة كورونا.



وقال ربيع - في مداخلة هاتفية لبرنامج (كلمة أخيرة) المذاع على قناة "أون أي" مع الإعلامية لميس الحديدي - إن المعدل أكثر من جيد .. مشيرا إلى أن معدلات عبور السفن خلال شهر أغسطس 2021 ارتفعت بنسبة 24% والحمولات ارتفعت 15% والعائد الدولاري ارتفع بنسبة 20%.



وأضاف أنه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي لمسنا زيادة جيدة ونتوقع استمرار تلك المعدلات في التصاعد حتى ديسمبر من العام الجاري 2021، وفي أعقابها يتم استقراء ملامح الحركة في العام التالي لكن إلى الآن نتوقع ارتفاع معدلات عبور السفن والحمولة وكذلك العائد الدولاري.



وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن نفق أحمد حمدي 2 الذي تم افتتاحه اليوم سيعمل على نقل المواطنين من الشرق إلى الغرب، لافتا إلى أنه بافتتاح هذا النفق تكون مصر اكتملت من الانتهاء من عمل منظومة الأنفاق.



وأوضح أسامة ربيع، أن افتتاح هذه الأنفاق يجعل سيناء في قلب الوطن والعبور إليها لا يتجاوز 7 دقائق وهذا يشجع المستثمرين على الانتقال إلى سيناء بسبب سهولة الحركة من وإلى سيناء.