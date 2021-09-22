عبد الحميد بسيوني: السوبر المصري لقب تاريخي لطلائع الجيش

أعرب عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2.



وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات له عن اللقاء: "لقب السوبر يعد لقبا تاريخيا لطلائع الجيش، هو اللقب الأول في تاريخ النادي".



وأضاف بسيوني، أن فريق طلائع الجيش واجه صعوبات عديدة قبل لقاء السوبر، مشيرا إلى أن الفريق تجمع قبل موعد المباراة بأسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين، وعدم تسجيل عدد من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.



وأفاد بسيوني بأن اللاعبين استحقوا التتويج بلقب السوبر بعد المجهود الكبير خلال اللقاء وطوال الـ120 دقيقة، و"اللقب يعد تاريخي لنا؛ خاصة أنه أمام النادي الأهلي.. وكان من المفترض أن نحتفل بهذا الفوز التاريخي، لكن قررنا إلغاء كل الاحتفالات حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي".