عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22- 9- 2021.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء 22- 9- 2021، عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة أبرزها مواجهة ريال مدريد مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

رايتون × سوانزى سيتى – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports  HD Premium

مانشستر يونايتد × وست هام – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي × أستون فيلا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ارسنال × ويمبلدون – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports  HD Premium

وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ميلوول × ليستر سيتى - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports  HD Premium     

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports Fr 7 HD max

إشبيلية × فالنسيا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد × ريال مايوركا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فياريال × إلتشى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1       

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة       

مونبلييه × بوردو – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

نانت × ستاد بريست – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

ليل × ستاد ريمس – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

موناكو × سانت إيتيان – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

رين × كليرمون فونت – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

أنجيه × مارسيليا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

لانس × ستراسبورج – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

ليون × تروا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

لوريان × نيس – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD      

ميتز × باريس سان جيرمان - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × هيلاس فيرونا – السادسة والنصف مساء

سبيزيا × يوفنتوس – السادسة والنصف مساء  

كاليارى × إمبولى – التاسعة إلا ربع مساء

ميلان × فينيزيا - التاسعة إلا ربع مساء  

 

المباريات مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 22 - 9 - 2021 مختلف ملاعب العالم ريال مدريد أرسنال مانشستر يونايتد تشيلسي توتنهام هوتسبير اشبيلية باريس سان جيرمان ميلان يوفنتوس

ترشيحاتنا

هاني سلامة: دويتو "أصحاب ولا بيزنس" كان في فرح ابن مصطفى قمر

في ذكرى رحيل يوسف عيد .. أبهر أحمد زكي وابنه فنان معروف

دعاء الرزق الذي لا يرد .. مكتوب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -9-2021

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22- 9- 2021.. والقنوات الناقلة

في غرفة سرية.. موظف أمن يتلذذ بتعذيب المرضى داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ