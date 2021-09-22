مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22- 9- 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 22- 9- 2021، عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة أبرزها مواجهة ريال مدريد مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
رايتون × سوانزى سيتى – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD Premium
مانشستر يونايتد × وست هام – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي × أستون فيلا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ارسنال × ويمبلدون – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Premium
وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1
ميلوول × ليستر سيتى - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إسبانيول × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports Fr 7 HD max
إشبيلية × فالنسيا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد × ريال مايوركا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فياريال × إلتشى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
مونبلييه × بوردو – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD
نانت × ستاد بريست – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD
ليل × ستاد ريمس – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD
موناكو × سانت إيتيان – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD
رين × كليرمون فونت – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD
أنجيه × مارسيليا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD
لانس × ستراسبورج – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD
ليون × تروا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD
لوريان × نيس – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD
ميتز × باريس سان جيرمان - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا × هيلاس فيرونا – السادسة والنصف مساء
سبيزيا × يوفنتوس – السادسة والنصف مساء
كاليارى × إمبولى – التاسعة إلا ربع مساء
ميلان × فينيزيا - التاسعة إلا ربع مساء