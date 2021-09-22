مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22- 9- 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 22- 9- 2021، عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة أبرزها مواجهة ريال مدريد مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

رايتون × سوانزى سيتى – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD Premium

مانشستر يونايتد × وست هام – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي × أستون فيلا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ارسنال × ويمبلدون – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Premium

وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ميلوول × ليستر سيتى - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports Fr 7 HD max

إشبيلية × فالنسيا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد × ريال مايوركا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فياريال × إلتشى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه × بوردو – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD

نانت × ستاد بريست – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD

ليل × ستاد ريمس – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD

موناكو × سانت إيتيان – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD

رين × كليرمون فونت – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD

أنجيه × مارسيليا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD

لانس × ستراسبورج – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD

ليون × تروا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD

لوريان × نيس – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD

ميتز × باريس سان جيرمان - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × هيلاس فيرونا – السادسة والنصف مساء

سبيزيا × يوفنتوس – السادسة والنصف مساء

كاليارى × إمبولى – التاسعة إلا ربع مساء

ميلان × فينيزيا - التاسعة إلا ربع مساء