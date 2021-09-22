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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاحه في السينمات.. طرح فيلم مارفل Shang-Chi على منصة ديزني بلس في نوفمبر

بطل فيلم Shang-Chi
بطل فيلم Shang-Chi

تبدأ منصة ديزني بلس في إذاعة فيلم مارفل الجديد Shang-Chi في شهر نوفمبر المقبل، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في شباك الإيرادات العالمي. 

سيعرض فيلم Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings الذي أنتجته مارفل ويعد أحدث إصداراتها على ديزني بلس يوم 12 نوفمبر احتفالا بالذكرى السنوية الثانية لإطلاق المنصة. 

سيكون فيلم Shang-Chi من بين مجموعة أخرى من العروض مثل فيلم دواين جونسون وإيميلي بلانت Jungle Cruise ، وفيلم الرسوم المتحركة الناجح Luca.

طرح فيلم مارفل Shang-Chi على ديزني بلس سيأتي بعد بقائه حوالي 70 يوما في السينمات فقط، وتحقيقه حتى الآن إيرادات بلغت 307 مليون دولار. 

وحرصت كل من ديزني ومارفل على المخاطرة بالفيلم وطرحه في السينمات فقط على عكس فيلم سكارليت جوهانسون Black Widow الذي طرح على المنصة بالتزامن مع دور العرض. 

تفاصيل فيلم Shang-Chi

فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings هو واحد من أفلام الأبطال الخارقين الذي كانت مارفل تتطلع لطرحه منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه حول البطل الذي يعتمد على الكونج فو كسلاحه الخاص بدلا من الأسلحة الحقيقية في مواجهة عصابة الخواتم العشر. 

وتمتد أحداث فيلم Shang-Chi لأكثر من ساعتين، يقوم ببطولته الممثل الكندي سيمو ليو، بالمشاركة مع  كل من أوكوافينا، ميشيل يوه، تيم روث، بيندكت وونج، وهو إخراج ديستين كريتون.

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