البرهان: محاولة الانقلاب أجهضتها القوات المسلحة.. ولن يتمكن أحد من إبعادنا عن المشهد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة هي من أجهضت محاولة الانقلاب أمس الثلاثاء، والجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مكرسة لحماية وحدة السودان واستقراره، مشيرًا: "اتخذنا خطوات مهمة في بناء منظومتنا الأمنية".

وأضاف البرهان في كلمة له اليوم الأربعاء: "كلنا شركاء في حماية البلاد"، مشددا على ضرورة مواكبة التطور في المجال العسكري.

ولفت إلى أن تماسك القوات المسلحة أساس لتماسك السودان، مستطردا: "لن تتمكن أي جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد".

وأكد البرهان أن الجيش هم أوصياء على البلد وتحقيق أحلام شبابه، متعهدا ببذل كل الجهود للحفاظ على وحدة السودان.

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: "نحن من أجهضنا المحاولة الانقلابية أمس وليس أي جهة أخرى"، لافتا إلى أنه لا يجب إقصاء أي طرف من شركاء الفترة الانتقالية.

وأوضح البرهان أن التغيير في السودان تحميه القوات المسلحة، معربًا عن تأييده إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد في تأسيسها.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت إحباط "محاولة انقلابية" صباح أمس الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

ووصل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان برفقة نائبه الأول محمد حمدان دقلو حميدتي إلى سلاح المدرعات والتى حاول بعض قادته القيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم.

وقال البرهان "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".