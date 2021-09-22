تنفيذ 24 قرار غلق وتشميع وإزالة استحواذات وتعديات في العاشر من رمضان

صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، بالتنسيق بين إدارات الجهاز وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 24 قرار غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد وإزالة استحواذات على قطع أراضٍ وتعديات بالحي الثاني، كما تم إزالة تندات حديد وصاج مخالفة، وكذا إزالة مخالفة فتح محال بوحدة بعمارة سكنية بالحي السابع.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة قامت أيضاً بالمرور على منطقة الأردنية " مركز المدينة " والطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من عدم وجود باعة جائلين، حفاظاً علي المظهر الحضاري للمدينة.



وشدد المهندس أحمد عمران، على ضرورة التصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة، ومحاولات تغيير النشاط، مطالباً مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لمنع أي مخالفات.