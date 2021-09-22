قطر تدين المحاولة الانقلابية في السودان

نشرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا أدانت فيه محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في السودان أمس الثلاثاء، والتي أحبطتها السلطات السودانية وألقت القبض على جميع المشاركين بها.

وقالت الخارجية القطرية في بيانها "تدين دولة قطر بأشد العبارات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلنت السلطات السودانية عن إحباطها اليوم وتعدها استهدافاً لتطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة".

وأضافت الوزارة "وتجدد وزارة الخارجية دعم دولة قطر الكامل للسودان وشعبه الشقيق من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره".

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن الجيش لن يسمح لأحد بالاستئثار والاستحواذ بالحكم بالمرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك جهة واحدة تستطيع قيادة البلاد بمفردها.

وأضاف البرهان في كلمة له اليوم الأربعاء غداة محاولة الانقلاب الفاشلة، أن بعض القوى السياسية انحرفت عن مسارها الصحيح بعد الثورة، لافتا إلى أنه لن يتم إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية.

وأشار البرهان: "نقول للقوى السياسية إننا لن نقبل بعد الأن بأي إساءات أو إقصاء"، مشددا على أن القوات المسلحة تعاملت مع المحاولة الانقلابية بحكمة ونجحت في تجنب إراقة الدماء.

وأكد أن ما حدث أمس من محاولة انقلاب كاد ليكون كارثة لولا حكمة العسكريين في التعامل مع الوضع، مشيرًا "قضيتنا هي الوطن وليست المناصب وندعو القوى السياسية للقيام بالمثل".

ونفى البرهان صحة دعم الجيش للتحرك في شرق السودان، لافتا إلى أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب.

وأوضح البرهان أن الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مكرسة لحماية وحدة السودان واستقراره، مشيرًا: "اتخذنا خطوات مهمة في بناء منظومتنا الأمنية".

وأضاف: "كلنا شركاء في حماية البلاد"، مشددا على ضرورة مواكبة التطور في المجال العسكري.

ولفت إلى أن تماسك القوات المسلحة أساس لتماسك السودان، مستطردا: "لن تتمكن أي جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد".

وأكد البرهان أن الجيش هم أوصياء على البلد وتحقيق أحلام شبابه، متعهدا ببذل كل الجهود للحفاظ على وحدة السودان.