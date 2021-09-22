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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العراق رئيسًا لمؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية

صدى البلد

أنتخب المُمثل الدائم لجمهوريّة العراق لدى مكتب الأمم المُتحدة في جنيف السفير عبد الكريم هاشم مصطفى لمنصب رئيسًا لمُؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية (CCM) للفترة2023-2022 ، وجاء ذلك خلال أعمال مؤتمر المراجعة الثاني للإتفاقية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف للمدة 2021/9/21-20.


وفي هذا الصدد ألقى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في جنيف بياناً أعرب فيه عن شكره وتقديره للدول الأطراف لمنحهم الثقة بتولي العراق لهذا المنصب، مؤكداً بأن العراق يعد من أكثر الدول المتأثرة بمخلفات الذخائر العنقودية، وأن هذا الترشيح هو تعبير عن التزام الحكومة العراقية والجهات الوطنية المعنية في تنفيذ بنود وأحكام الإتفاقية، كما جدد تطلع العراق للعمل الموضوعي والبناء مع جميع الدول الأطراف، لتحقيق أهداف الاتفاقية وفقاً لخطة عمل لوزان .


تجدر الإشارة إلى أن العراق انضم إلى إتفاقية حظر الذخائر العنقودية في عام2013 ، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الإتفاقية حالياً (110) دولة عضو.. كما عمل العراق منذ إنضمامه للإتفاقية بشكل وثيق مع الدول الأطراف ومنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لتنفيذ التزاماته بموجب أحكام الاتفاقية لتطهير كافة الأراضي العراقية من مخلفات الذخائر العنقودية.

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