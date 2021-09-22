اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

أكدت وزارة الطوارئ الروسية ، اختفاء طائرة من طراز "أن-26"، على متنها 6 أشخاص، اليوم /الأربعاء/ من الرادارات في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الطائرة تابعة لمؤسسة "الاختبارات والنظم الجوية" الروسية، وقد اختفت من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خاباروفسك، وأوضحت أن اختفاء الطائرة حدث أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية، وذلك وسط ظروف جوية لطيفة.



ولفت مصدر مطلع لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، إلى أن تحليق الطائرة جرى عند ارتفاع 600 متر، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى المنطقة التي اختفت فيها الطائرة للبحث عنها.