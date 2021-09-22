عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في أفغانستان

صدى البلد

حذر الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار كما أن البلاد تواجه كارثة وشيكة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.


وأشار ادهانوم في بيان وزعته المنظمة في جنيف اليوم “الأربعاء”، في ختام زيارة له إلى أفغانستان بصحبة المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط أحمد المنظري، إلى أن الزيارة سمحت بالوقوف على الاحتياجات الفورية للشعب الأفغاني بشكل مباشر والالتقاء بأصحاب المصلحة لتحديد سبل زيادة استجابة منظمة الصحة بشكل عاجل.


ولفت مسؤول منظمة الصحة إلى أنه التقى مع كبار أعضاء قيادة طالبان وشركاء الأمم المتحدة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وقال إن التخفيضات في دعم المانحين لأكبر مشروع صحي في البلاد أدى إلى ترك آلاف المرافق الصحية بدون تمويل للإمدادات الطبية ورواتب الموظفين، وبما أدى إما إلى خفض هذه المرافق للعمليات أو الإغلاق.


وذكر مدير عام المنظمة الدولية في البيان أن 17 % فقط من المرافق الصحية في هذا المشروع الصحي تعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إغلاق تسعة من أصل 37 مستشفى تعالج فيروس كورونا في الوقت الذي انخفضت جميع جوانب الاستجابة للوباء بالفعل سواء المراقبة أو الاختبار أو التطعيم، وقال أدهانوم أنه تم تطعيم 2.2 مليون شخص قبل شهر أغسطس.
 

وأضاف أنه بينما انخفضت معدلات التطعيم بسرعة في الأسابيع الأخيرة فإن 1.8 مليون جرعة من اللقاحات هناك ظلت غير مستخدمة.
 

وحذر أدهانوم من التأثر الكبير الذي قد يلحق بعمليات الاستجابة لمواجهة فيروس شلل الأطفال وكذلك مكافحة مرض الحصبة الآخذ في الانتشار، وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تؤكد التزامها طويل الأمد للنهوض بصحة جميع الأفغان .

ترشيحاتنا

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

نادر نور الدين: تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة ليس هينا

6 خطوات للاستعلام عن طلب التقديم لوحدات التمويل العقاري

تسريبات تكشف عن تغيير جذري في طرازات آيفون القادمة iPhone 14 Pro

مدير عام الحجر الصحي يكشف لـ «صدى البلد» شروط دخول مصر في زمن كورونا.. ويوضح: ثلاثة فيروسات يجب تلقي تطعيمها

هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بوابة الأزهر الالكترونية

حركة فتح تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ أبو مازن

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

اﻟﻤﺰﻳﺪ