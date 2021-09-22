منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في أفغانستان

حذر الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار كما أن البلاد تواجه كارثة وشيكة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.



وأشار ادهانوم في بيان وزعته المنظمة في جنيف اليوم “الأربعاء”، في ختام زيارة له إلى أفغانستان بصحبة المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط أحمد المنظري، إلى أن الزيارة سمحت بالوقوف على الاحتياجات الفورية للشعب الأفغاني بشكل مباشر والالتقاء بأصحاب المصلحة لتحديد سبل زيادة استجابة منظمة الصحة بشكل عاجل.



ولفت مسؤول منظمة الصحة إلى أنه التقى مع كبار أعضاء قيادة طالبان وشركاء الأمم المتحدة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وقال إن التخفيضات في دعم المانحين لأكبر مشروع صحي في البلاد أدى إلى ترك آلاف المرافق الصحية بدون تمويل للإمدادات الطبية ورواتب الموظفين، وبما أدى إما إلى خفض هذه المرافق للعمليات أو الإغلاق.



وذكر مدير عام المنظمة الدولية في البيان أن 17 % فقط من المرافق الصحية في هذا المشروع الصحي تعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إغلاق تسعة من أصل 37 مستشفى تعالج فيروس كورونا في الوقت الذي انخفضت جميع جوانب الاستجابة للوباء بالفعل سواء المراقبة أو الاختبار أو التطعيم، وقال أدهانوم أنه تم تطعيم 2.2 مليون شخص قبل شهر أغسطس.



وأضاف أنه بينما انخفضت معدلات التطعيم بسرعة في الأسابيع الأخيرة فإن 1.8 مليون جرعة من اللقاحات هناك ظلت غير مستخدمة.



وحذر أدهانوم من التأثر الكبير الذي قد يلحق بعمليات الاستجابة لمواجهة فيروس شلل الأطفال وكذلك مكافحة مرض الحصبة الآخذ في الانتشار، وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تؤكد التزامها طويل الأمد للنهوض بصحة جميع الأفغان .