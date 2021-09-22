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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدًا آخر فرصة للحجز

6 خطوات للاستعلام عن طلب التقديم لوحدات التمويل العقاري

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غدا الخميس، هو آخر فرصة لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وجاء ذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

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الاستعلام عن طلب التقديم لوحدات مبادرة التمويل العقاري

ويستعرض “صدى البلد” طريقة الاستعلام عن طلب التقديم للوحدات السكنية  المطروحة ضمن مبادرة التمويل العقارى.

1- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.
2- اضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية للموقع.
3- اضغط على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.
4- إدخال بيانات المتقدم كاملة، «الاسم، الرقم القومي، العنوان، ومحافظة الإقامة».
5- تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به.
6- كتابة الرقم السري  الخاص بالحساب الذى تم انشاؤه عند إدخال البيانات.

وتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، ويتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

كما يتم أيضاً طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) من المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.

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