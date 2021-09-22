أخبار التكنولوجيا|طرازات جديدة مطلية بالذهب من آيفون 13..سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وألوان هاتف أوبو Oppo A55 4G.. شاهد

أطلقت شركة أوبو Oppo العالمية، هاتفا مميزا خلال شهر يناير الماضي تحت اسم A55 5G، وتشير بعض التسريبات إلى أن الشركة الصينية تعتزم إطلاق إصدار 4G من هذا الطراز.

مستوحاة من رولكس.. كافيار الروسية تكشف عن مجموعة باهظة التكلفة من آيفون 13

ابتكرت شركة كافيار Caviar الروسية، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، سلسلة جديدة من هواتف آبل iPhone 13 Pro و 13 Pro Max المستوحاة من ساعات رولكس الشهيرة.

كشفت شركة أوبو عن أحدث إصدارات سلسلة رينو الشهيرة، والتي تضم إصدارا رئيسيا يسمي Oppo Reno 6 5G، وقد انطلق هاتف Oppo Reno 6 5G، في شهر مايو الماضي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة، بسعر باهظ التكلفة يعادل 500 يورو.

باستخدام الواقع المعزز وكاميرا هاتفك.. تطبيق جديد يساعد على مواجهة فوبيا العناكب والحشرات

طور باحثون في جامعة بازل في سويسرا، تطبيق للهواتف الذكية يعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز، يهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من رهاب العناكب.

ريلمي تطلق هاتف Realme GT Neo2 بمميزات خارقة مخصصة للألعاب.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الذكي الأحدث GT Neo2، عبر حدث افتراضي في الصين.

أعلنت شركة مايكروسوفت، منذ أيام قليلة عن موعد إطلاق نظام تشغيل ويندوز 11، والذي من المقرر أن ينطلق في 5 من أكتوبر القادم، حيث سيأتي بعدد من الميزات المفيدةعن الإصدارات السابقة من نظام التشغيل، والتي ستغير طريقة عمل أجهزة الكمبيوتر، ولكنه سيحتفظ ببعض مميزات الإصدار السابقمن الشركة ويندوز 10.

ظهرت أحدث التسريبات عن الجيل التالي من أجهزة آيفون الشهيرة، بعد وقت قصير جدا من الكشف عن سلسلة iPhone 13، حيث شارك المحلل التقني Ming-Chi Kuo، تقريرا يلقي نظرة على سلسلة آبل آيفون 14.

حصل تطبيق جيميل Gmail، المملوك لشركة جوجل على هواتف أندرويد على ميزة جديدة، تأتي متأخرة لإصدار الهواتف الذكية بعد أكثر من عاما كاملا، حيث أطلقتها جوجل على لنسخة سطح المكتب، في شهر فبراير من عام 2020.

تعمل شركة فيفو Vivo، على طرح أحدث إصدار من واجهة المستخدم FUNTOUCH للعديد من هواتفها الذكية، والتي تحمل اسم FUNTOUCH OS 12 وترتكز على نظام تشغيل أندرويد 12 المنتظر من جوجل.