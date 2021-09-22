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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتابع إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لطلاب كلية الحقوق

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد متلقى اللقاحات

تابع  الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الحقوق، إجراءات توفير وإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لطلاب كلية الحقوق وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 22/9/2021 وتستمر حتى 30/9/2021.

 

 صرح أ.د محمد سعيد أبو الغار أنه يجب على الطلاب مستحقي اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل على وزارة الصحة والسكان https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home ، مضيفًا أنه يجب مراعاة اختيار محافظة الفيوم في خطوات التسجيل في الجزء الخاص بالمحافظة، واختيار جامعة الفيوم في القسم/المركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.

 وأضاف أنه لتلقي اللقاح يجب أن يتواجد الطلاب خلال المدة المقررة لتوفير اللقاح ومعهم أصل بطاقة الرقم القومي وكذا رقم طلب اللقاح الوارد للسادة المسجلين من وزارة الصحة.

 

من الجدير بالذكر أنه تم بدء المرحلة الثانية لإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الفيوم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5/9/2021  وتستمر حتى 30/9/2021.

 

 

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رئيس جامعة الفيوم يتابع أعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورنا المستجد طلاب كلية الحقوق

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