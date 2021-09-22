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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظمة الصحة العالمية: تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص سنويا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، وضع منظمة الصحة العالمية  قيودا أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية، بما في ذلك الجزيئات العالقة، التي تتسبب بسبعة ملايين وفاة مبكرة كل عام، خصوصا في البلدان الفقيرة.

وهي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشادات جودة الهواء العالمية منذ عام 2005. فمنذ ذلك الحين، ازدادت بشكل كبير كمية البيانات التي تظهر أن تلوث الهواء يؤثر على جوانب مختلفة من الصحة.


وقالت المنظمة إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعرض لتلوث الهواء، واضعة مخاطر تسببه بالمرض على قدم المساواة مع التدخين والأكل غير الصحي.

 

عدلت منظمة الصحة العالمية جميع المستويات 


وقالت "عدلت منظمة الصحة العالمية جميع المستويات الإرشادية لجودة الهواء تقريبا باتجاه تنازلي، محذرة من أن تجاوز المستويات الجديدة تصاحبه مخاطر كبيرة على الصحة"، مؤكدة أن "الالتزام بها يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح".

 

منظمة الصحة العالمية ملوثات الهواء الرئيسية جودة الهواء العالمية الصحة الهواء

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