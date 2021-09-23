أراضي دبي: أغسطس 2021 يسجل أعلى معدل مبايعات عقارية في 12 عاما

أشارت بيانات النسخة السابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته "أراضي دبي" بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" إلى أن أغسطس 2021 يعد ثاني أعلى شهر منذ ديسمبر 2013 من حيث عدد المبايعات العقارية في شهر واحد، إذ شهد تسجيل 5,780 مبايعة بقيمة 14.97 مليار درهم، ليكون أفضل شهر أغسطس على الإطلاق خلال الـ 12 عاما الماضية.

كما تشير بيانات المؤشر إلى أن المؤشر الشهري العام في أغسطس 2021 سجل 1.096 نقطة بسعر 1.041.825 درهم في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.116 نقطة بسعر 931.310 درهم وسجل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس 1.072 نقطة بسعر 1.909.567 درهم، ليسجل بذلك المؤشر الشهري العام ارتفاعا بنسبة 1.20% في حين ارتفع كل من المؤشر الشهري للشقق والفلل بنسبة 1.36% و3.18% على التوالي.

وساهم تسجيل أغسطس الماضي 5,780 مبايعة عقارية في ارتفاع إجمالي عدد الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى الآن إلى 37,537 صفقة بقيمة وصلت إلى 88.12 مليار درهم وبذلك شهدت المبيعات العقارية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 22.61% من حيث القيمة مقارنة بالمبيعات العقارية المسجلة في العام 2020 ككل والذي شهد تسجيل 35,401 صفقة بقيمة 71.87 مليار درهم.

وقد استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 55% من إجمالي المبايعات خلال أغسطس 2021 في حين شكلت المبايعات على الخارطة 45% وبالنظر إلى النسبة المئوية الإجمالية؛ فإن المبيعات على الخارطة زادت بمقدار 5% على أساس شهري وقد استحوذت منطقة المرابع العربية 3 على ثلث المبيعات على الخارطة خلال أغسطس 2021.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 2,599 عقارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.95 مليار درهم وهذه هي أعلى قيمة لمعاملات البيع على الخارطة يشهدها سوق العقارات في دبي منذ أكثر من 11 عاما إذ كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها السوق ضخ هذا القدر الكبير من الأموال في العقارات على الخارطة في أكتوبر 2009 وبدورها فقد تم بيع 3,181 عقارا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 10.02 مليار درهم خلال أغسطس 2021.

وقد ارتفع المتوسط ​​الإجمالي لقيمة المبايعات في أغسطس 2021 إلى 2،589،938 درهم بزيادة بنسبة 1.57% مقارنة بشهر يوليو 2021 وذلك في أعقاب ارتفاع متوسط ​​قيمة معاملات السوق الثانوي / الجاهزة إلى 3،149،857 درهما بزيادة قدرها 5.91% وفي المقابل انخفاض متوسط ​​قيمة المبايعات على الخارطة بنسبة 1.3% إلى 1،904،635 درهم إماراتي.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في أغسطس 2021 في مناطق المرابع العربية 3 ودبي لاند ودبي الجنوب وتلال الغاف وداماك هيلز 2 في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة نفسها في مناطق الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وميناء دبي ومدينة محمد بن راشد وداون تاون دبي.