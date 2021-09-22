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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 5.8 تريليون جنيه أرصدة ودائع العملاء في يونيو الماضي

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت ودائع البنوك بنهاية يونيو الماضي إلي 5.8 تريليون جنيه مقابل 5.63 تريليون جنيه في مايو السابق مقارنة بـ 5.6 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.


وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن جملة الودائع الحكومية بالعملتين المحلية واﻷجنبية قد بلغت 1.032 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.02 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق ومقارنة بـ 988.2 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.


ووصلت ودائع غير الحكومة لـ 4.72 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 4.612 تريليون جنيه في مايو من نفس العام ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في إبريل السابق.


وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفاعا إلي 4.1 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 3.95 تريليون جنيه في مايو الماضي ومقارنة بـ 3.9 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.


وشملت تلك الودائع قطاعات " اﻷعمال العام، الخاص، العائلي، الخارجي".


ووصلت جملة الودائع غير الحكومية بالعملة اﻷجنبية نحو 665.7 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 665.1 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 672.823 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.

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