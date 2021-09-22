محمد عزت يكتب: تنشيط السياحة بالأقصر والتنمية المستدامة

تزخر محافظة الأقصر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، وتعتبر أكثر مدن العالم التي تحتوي على آثارا تاريخية خالدة مما يجعلها أحد أهم المقاصد السياحية عالميا.

نقصد بتنشيط السياحة العمل على زيادة الطلب على زيارة مدينة الأقصر مما يترتب عليه زيادة الأفواج السياحية ويزيد تدفق النقد الأجنبي الذى يساعدنا على عملية التنمية المتكاملة.

ولكى نصل لزيادة الطلب السياحي على مدينة الأقصر، يتطلب ذلك تبنى بعض الخطوات التى تساعد على ذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• إقامة المزيد من المنتجعات السياحية تليق بمكانه هذه المدينة العريقه.

• إقامة مدينة ملاهي عالمية ومنطقة العاب مائية جاذبة للسياح.

• إستغلال مناخ الأقصر الفريد وانشاء حدائق تحتوى على الأشجار النادرة.

• إقامة المولات الكبيرة الغير تقليدية، حيث تقدم الصناعات اليدوية التى يمتاز بها المجتمع الأقصرى الأسواني والمناطق المحيطة، مثل الصناعات الخشبية والجلدية ومنتجات البردى ونماذج من الالبتسر لملوك الفراعنة والفخار المميز.

• تطوير نظم النقل بالأقصر والاعتماد على الاوتوبيسات الكهربائية والطفطف وعدم السماح بمرور السيارات القديمة داخل مدينة الأقصر ووضع لافتات واضحة للطرق والشوارع.

• عمل تطور شامل لمجرى نهر النيل من الأقصر لأسوان مع تطوير المراسى للفنادق العائمة داخل نهر النيل ووضع لافتات إرشادية للسياح.

• إلتزام أصحاب الفنادق العائمة واليخوت والمراكب بتطويرها على ان تكون فى أبهى صورة فى النيل.

كما أنه من عوامل تنشيط السياحة فى محافظة الأقصر هو تسليط الضوء على سياحة الدراجات التى

تعتبر من الأنشطة التي تجذب اهتمام السياح المتزايد باللياقة البدنية والسفر التجريبي، وخاصة أن المتطلبات التكميلية ليست صعبة مثل المناظر الطبيعية والكتيبات الإرشادية والخرائط.

يجب أيضا الاهتمام بملف التسويق والدعاية والاعلانات السياحية والمهرجانات وتصميم عدد من الاعلانات السياحية بالاستفادة من بعض رموز الحضارة المصرية القديمة في منطقة الاقصر كوسيلة جذب سياحي ويقتصر وضعها في الاماكن العامة كالمطارات ومكاتب السياحة وحجوزات الطيران الخارجية ومواقع الانترنت العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدعاية عن طريق مكاتب هيئة تنشيط السياحة في الخارج والمشاركة مع وسائل الإعلام العالمية لشرح مقومات السياحة المتواجدة في الأقصر.

الدعاية للأحداث الخاصة والمهرجانات في الأقصر هامة جدا، مثل مهرجان الأزياء الذي دعمته هيئة تنشيط السياحة في الأقصر لتسويقه عالميا وإذاعته في جميع قنوات العالم.

كذلك مهرجان السينما الأوربية والأفريقية وإقامته في معبد الأقصر واستضافة ملكات الجمال في العالم لإيصال رسائل الأمن للعالم الخارجي وخاصة السوق الأوروبي، معادراج عروض الصوت والضوء بالغات المختلفة في برامج الشركات.

يجب كذلك استرجاع عروض أوبرا عايدة ومهرجان السياحة والتسوق الاستقطاب السوق العربي واستقطاب الأسواق الناشئة مثل الهند والصين.

إقامة مسارح على مستوى لائق وتمثيل المسرحيات العالمية ومسرحيات تحكي التاريخ المصري القديم، هو أمر هام جدا في عملية الجذب السياحي.

استضافة الفرق والعروض العالمية واقامة احتفالات ضخمة في المناسبات مثل رأس السنة على أن تكون في المعابد.

تدشين مهرجان مرحبا بك في محافظة الأقصر على أن يتم دعوة السادة سفراء الدول ألأجنبية والعربية وكبار الشخصيات العالمية للحديث عن محافظة الأقصر والترويج للسياحة بها

مقترحات أخرى

يجب كذلك التفكير في إنشاء فرع لحديقة الحيوان بمحافظة الأقصر

توفير أستراحات لكبار السن في الاماكن السياحية داخل المحافظة على أن يكون متوفر بها بعض الخدمات مثل المطاعم ومنافذ بيع المنتجات التي تشتهر بها محافظة الأقصر مثل المشغولات اليدوية من سجاد وكليم و العطور والألباستر

الاعتماد على سياحة الجولف

التي تعتبر واحدة من أسرع الاتجاهات نموا في صناعة السياحة وتقع تحت مظلة السياحة الرياضية خاصة أن سياحة الجولف هي شكل من أشكال التجزئة مع التخصص في أشكال جديدة من أسواق السفر وأن الحاجة إلى هذا النوع تزداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويعتبر نادي رويال فالي للجولف تجربة لعب جولف رائعة ويقع في الضفة الشرقية للأقصر وعلى بعد 8 كم من مطار الأقصر الدولي.

هناك الكثير من الأراضي الخضراء المنتشرة وبحيرات المياه الزرقاء والعديد من مناطق المناظر الطبيعية ونستطيع عمل مسابقات عالمية للجولف داخل محافظة الأقصر.

الاعتماد على سياحة التخييم (المخيمات) مثل مخيم الرزيقي وهو عبارة عن مساحة أراضي واسعة في مكان مخصص بوسط المدينة السائحي الرحلات الطويلة القادمين من أوروبا في طريقهم إلى جنوب افريقيا بواسطة سيارات السفاري الخاصة بهم اوالدراجات البخارية؛

حيث يقيمون في المخيم بغرض زيارة المدينة ويبدأ الخط من المانيا أو فرنسا أو أوروبا عموما مرورا بالاسكندرية ثم الاقصر ثم أسوان ثم بحيرة ناصر ثم طريق وادي رمادي ثم السودان ثم كينيا وغانا الى جنوب السودان ثم العودة مرة أخرى.

سياحة اليوم الواحد

يجب ربط البرامج السياحية الخاصة بالغردقة ومرسى علم بمحافظة الأقصر

من خلال العمل على تغيير سياحة اليوم الواحد من مدينة الغردقة ومرسى علم الى محافظة الاقصر لتصبح بدلا من مغادرة السائحين قبل فجر يوم الزيارة للوصول الى الاقصر عند الفجر ومغادرة الاقصر في مساء نفس اليوم يتم تطوير البرنامج للمبيت ليلة واحدة المغادرة في نهاية اليوم التالي ( over night) بدل من (Over day)

لكي يتم تحقيق أكبر عائد للفنادق والمحافظة من خلال مبيت السائحين بالفنادق السياحية والفنادق العائمة الموجودة بالمحافظة.

كما يتضمن تنشيط السياحة لزيادة الطلب على مدينة الأقصر ربط البرامج السياحية الخاصة بمدينة الغردقة ومدينة مرسى علم بمدينة الأقصر وبذلك نكون قد ربطنا بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية حتى نقوم بتعريف وتقديم مدينة الأقصر لمن لا يعرفها وما تحتوى من كنوز الدنيا من أثار.

وللعلم أن هذه منطقة من مصر شهدت كل هذه العظمة والعلم والحضارة.

شبكة النقل السياحي

كما يتطلب تنشيط السياحة عمل شبكات من النقل السياحى والخدمات السياحية بالأقصر ومرسى علم والغردقة.

وزراعة مساحات كبيرة خضراء على جوانب الطريق من أشجار نادرة ونخيل وأعناب ورمان لكى تظهر بمظهر جميل أمام العالم وجعل أسطول السيارات يسير وسط جنينه على جوانب الطريق مع الأخذ فى الأعتبار ان تكون هناك طرق بديلة لأى سبب من الأسباب.

كما يتطلب تنشيط السياحة وضع خدمات سياحية (مكاتب سياحية – مستشفيات اليوم الواحد – والخدمات الأخرى).

كما يلزم تنشيط السياحة – أقامة مهرجانات سياحية – وثقافية وفنيه – ودعوى أصحاب شركات السياحية العالمية ورجال الأعمال والاقتصاد والسياحة – قادة وحكام الدول ورؤساء الحكومات لهذه المهرجانات.

تنظيم زيارات خاصة لرؤساء الدول والحكومات لمدينة الأقصر، وكذلك رجال السياحة والاقتصاديين.

وبالنسبة لتنشيط السياحة الداخلية لمدينة الأقصر فيكون من خلال زيادة الوعى السياحي لجموع الشعب وحثه على معرفة آثار بلاده العظيمة.

ومن جانبنا لابد من تنظيم رحلات مخفضة فى الاقامة والنقل ومساعدتهم على عمل مخيمات للشباب وأن تتولى وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالى عمل هذه الرحلات على أن يشمل برنامج هذه الرحلات زيارة المناطق الأثرية.