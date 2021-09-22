تاج الدين: تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا أمر مطروح|تعرف على تأثيره

قال مستشار الرئيس محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا أمر مطروح.

وكانت قد أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لشركة فايزر-BioNTech COVID 19 الطوارئ لقاح ترخيص استخدام للأطفال من سن 12 إلى 15. و FDA قد وافق أيضا هذا اللقاح، التي تسمى الآن Comirnaty، لمنع COVID-19 في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 16 وكبار السن.

يتطلب لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 حقنتين تفصل بينهما 21 يومًا. يمكن إعطاء الجرعة الثانية حتى ستة أسابيع بعد الجرعة الأولى ، إذا لزم الأمر وفقا لmayoclinic

وقد أظهرت الأبحاث أن شركة فايزر BioNTech COVID-19 ذات لقاح فعال 100٪ في منع COVID-19 في الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15. لقاح فعال 91٪ في الوقاية من مرض شديد مع COVID-19 في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 16 فما فوق. تشير الأبحاث المبكرة أيضًا إلى أن اللقاح فعال بنسبة 96 ٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة مع COVID-19 الناجم عن متغير دلتا ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من COVID-19 في الولايات المتحدة في الوقت الحالي

و استعرض fda دراسة شملت أكثر من 2200 طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15. ومن بين هذه المجموعة، تم إعطاء الأطفال الآخرين حقنة غير فعالة (دواء وهمي).

بعد أسبوع من إعطاء الجرعة الثانية ، أظهرت الأبحاث عدم وجود حالات إصابة بـ COVID-19 بين 1005 أطفال تم إعطاؤهم لقاح Pfizer-BioNTech. من بين 978 طفلًا تناولوا الدواء الوهمي ، كانت هناك 16 حالة إصابة بـ COVID-19 . لم يتم تشخيص إصابة أي من الأطفال مسبقًا بـ COVID-19 . تشير النتائج إلى أن اللقاح فعال بنسبة 100٪ في الوقاية من COVID-19 في هذه الفئة العمرية

كان لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا الذين تلقوا لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 آثار جانبية مماثلة لتلك التي يعاني منها الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها ما يلي:

ألم حيث أعطيت الحقنة

تعب

صداع الراس

قشعريرة

ألم عضلي

حمى

الم المفاصل

على غرار البالغين ، يعاني الأطفال من آثار جانبية تستمر عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام. أبلغ المزيد من المراهقين عن هذه الآثار الجانبية ، باستثناء آلام موضع الحقن ، بعد الجرعة الثانية من اللقاح. ومع ذلك ، كثير من الناس ليس لديهم آثار جانبية.