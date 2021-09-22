عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الجزائرية: إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المغربي من اليوم

الجزائر
الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية اعتبارا من اليوم.

وكان بعث ملك المغرب، الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وذلك على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

txt

لماذا ساد الحزن في الجزائر.. 5 أسباب وراء تنكيس الأعلام

txt

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

وجاء في برقية ملك المغرب "علمت، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تغمده الله بواسع رحمته".

وأعرب الملك محمد السادس للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، "داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الراحل الكبير بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه".

وأضاف ملك المغرب "كما استحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث".

وأعلن رئيس الجزائر تنكيس أعلام البلاد لمدة 3 أيام، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتوفي، الجمعة الماضية ، الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 84 عاما.

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى إغلاق المجال الجوي الرئاسة الجزائرية الرئيس الجزائري السابق

موضوعات متعلقة

بايدن يسب ترامب بلفظ خارج بسبب حائط في البيت الأبيض..تفاصيل

ملك الأردن لـ الأمم المتحدة: كم طفل سيموت حتى تطبيق حل الدولتين؟

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

مفوض الاتحاد الأوروبي: قلقون من مسار برنامج إيران النووي

وزير الخارجية الألماني يعلق على الأوضاع في ليبيا

السعودية.. خالد بن سلمان يبحث مع «ليندركينغ» مستجدات الأزمة اليمنية

الصحة العالمية: تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص سنويًا

ليوناردو دي كابريو يستثمر في شركة لحوم إسرائيلية

ترشيحاتنا

طرح سيتروين C3  إيركروس موديل 2022 بالسوق المصري

مؤتمر «فرص السلام بالمنطقة» يسفر عن 6 توصيات ..منها عقده سنويا

بسبب "أوكوس".. إيران: واشنطن ولندن تهددان اتفاقية نزع السلاح النووي

رابطة الأندية المحترفة: مسؤولون عن وضع جدول الدوري الممتاز والإعلان عنه قريبًا

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

جهود واعظات الأزهر في الحد من حالات الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

محدش يخاف| الأرصاد تكشف موعد هطول الأمطار .. فيديو

شيكابالا: تعرضت للظلم وأدرس التقدم بشكوى للفيفا ضد الجبلاية

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

قفزة مفاجئة.. الأردن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

زياد السويفى يكتب: المسئول والمواطن والدستور

محمد عزت يكتب: تنشيط السياحة بالأقصر والتنمية المستدامة

رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. تخرج عن الحداد العام!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ