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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بيراميدز والأهلي
بيراميدز والأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز علي ضم لاعب وسط الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي.

وأكد مصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هشام محمد لاعب وسط مصر المقاصة وقع عقود انضمامه لنادي بيراميدز.

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وشدد المصدر، على أن هشام محمد تواجد فى نادي بيراميدز لإنهاء كافه الامور ونتنظر الإعلان الرسمي خلال أيام.

واختتم المصدر، تصريحاته قائلا: من المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق الفترة القادمة استعدادا لمباراة سموحة .

وكان فريق بيراميدز اختتم صباح اليوم الأربعاء، معسكره والذي امتد لأسبوع في مدينة برج العرب بالإسكندرية في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة سموحة في كأس مصر والموسم الجديد.

 

وخاض الفريق مرانا صباحيا قبل إنهاء المعسكر والعودة إلى القاهرة بعد أسبوع من التدريبات المكثفة على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب خوض مباراة ودية أمام سبورتنج انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

وقرر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، أن يخوض الفريق تدريباته غدا بدون راحة بملعب النادي قبل السفر يوم الخميس إلى السويس استعدادا لمواجهة سموحة المحدد لها السابعة من مساء الجمعة على استاد السويس الجديد في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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