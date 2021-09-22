رابطة الأندية المحترفة: مسؤولون عن وضع جدول الدوري الممتاز والإعلان عنه قريبًا

وجه النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، الشكر لكل رؤساء ومجالس الأندية التي رشحت أعضاء الرابطة.



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنهم مسؤولين عن بطولة الدوري الممتاز وحقوق الأندية.



وأشار إلى أن الرابطة هي المسؤولة عن وضع جدول الدوري الممتاز، مضيفا أن لجنة المسابقات ستكون خاضعة للرابطة، بينما لجنة الحكام ستكون خاضعة للاتحاد الكرة.



وأكد أن موسم الدوري استثنائي لوجود ارتباطات عربية ودولية وأفريقية، مشيرا إلى أن تم تحديد الأحد المقبل كأول اجتماع للرابطة، وأنه بدأ الدوري سيتم الإعلان عنه قريبًا ورفض الإفصاح عن أى معلومات بشأن بدء الدوري.



وشدد على أن مسؤوليات اتحاد الكرة ما زالت كبيرة، موضحا أن اتحاد الكرة مسؤول عن منتخب مصر وكأس مصر والدوريات المختلفة.

