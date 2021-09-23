مقر دائم ومواد مالية.. تعرف على شروط إشهار الهيئة الرياضية وفقا للقانون

حدد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، وصدق عليه الرئيس السيسي، عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل شهر الهيئة الرياضية.

حيث نصت المادة 2 من قانون الرياضة على انه يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:



1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.



2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.



4- أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.

5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

هذا وعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض توفى خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

