وصفات ترطيب الجسم للبشرة الحساسة والجافة

تحتاج الكثير من الفتيات وصفات ترطيب للجسم والجلد وقد تكون الأفضل للبشرة من المكونات الطبيعية.

ونقدم لكي وصفات بسيطة للمرطبات الطبيعية للبشرة الجافة والحساسة التي يمكنك صنعها في المنزل.

‏‎وصفات ترطيب الجسم والحساسة

قد تحتاج وصفات ترطيب الجسم والحساسة الي مواد طبيعية وخفيفة وقد يكون افضلها مرطب الكركديه المنعش للبشرة الجافة

سوف تحتاج

2 ملاعق كبيرة من شاي الكركديه

1 كوب زيت جوز الهند البكر الممتاز

طريقة

طحن شاي الكركديه إلى مسحوق. نذوب زيت جوز الهند في غلاية مزدوجة. أضف مسحوق شاي الكركديه إلى الزيت وقم بتغطيته لفترة. استخدم قطعة قماش قطنية لتصفية الزيت وفصل الشاي عن الزيت. دع الزيت يبرد حتى يتجمد. اخفقها جيدًا في الخلاط لمدة دقيقة أو دقيقتين. انقلي الكريم الوردي إلى وعاء زجاجي وضعيه على بشرتك.

سوف تحتاج

1 ملعقة صغيرة من شاي البابونج (أو زهور البابونج المجففة)

نصف كوب ماء

1 ملعقة كبيرة لانولين

1 ملعقة كبيرة شمع عسل

نصف كوب زيت لوز حلو

1 كبسولة فيتامين أ

1 كبسولة فيتامين هـ

3 قطرات من زيت الجيرانيوم العطري

طريقة

ضعي شاي البابونج (أو الزهور) في الماء واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم صفي السائل.

قم بإذابة اللانولين (إذا كنت لا تستخدم اللانولين السائل) وشمع العسل في غلاية مزدوجة.

دع الخليط يبرد. أضف شراب البابونج.

اثقب كبسولات الفيتامين واعصر السائل في الخليط. استمر في التقليب ثم أضف الزيت العطري.

اخفقيها جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

انقل الخليط إلى وعاء زجاجي واحفظه في مكان بارد ومظلم.

دلكي جسمك ووجهك عند الحاجة



‏‎وصفة ترطيب الجسم الجاف

وصفة ترطيب الجسم الجاف بزبدة الشيا نصف كوب زبدة الشيا

6-7 قطرات زيت نبق البحر

6-7 قطرات زيت بذور ثمر الورد

6-7 قطرات زيت إبرة الراعي

1 ملعقة صغيرة زيت أفوكادو

طريقة

تذوب زبدة الشيا في غلاية مزدوجة **.

بمجرد أن يلين ، أخرجه من الحرارة.

يضاف زيت الأفوكادو ويخلط.

أضيفي الزيوت العطرية واخفقي المزيج جيدًا حتى يتحول إلى قوام كريمي.

قم بتخزينه في وعاء زجاجي واستخدمه ككريم وجه يومي.

مرطب طبيعي للوجه للبشرة الجافة

سوف تحتاج

كوب زيت أركان (يمكنك أيضًا تناول زيت الجوجوبا أو زيت بذور القنب)

ملعقة صغيرة من زيت الإيمو

4-6 قطرات من الزيت العطري (عشب الليمون ، وردة إبرة الراعي ، والورد ، والبابونج ، والماروزا ، وإكليل الجبل ، والخزامى ، والنعناع)

طريقة

خذ زجاجة صغيرة واسكب زيت الأركان فيها. نضيف الزيوت الأخرى إلى زيت الأركان ونخلط جيداً. استخدم المزيج لتدليك بشرتك.

زيت الأركان خفيف ومناسب للبشرة الجافة المهدئة. زيت هو مطري طبيعي يساعد في حبس الرطوبة في بشرتك وشفائها من الداخل. للزيوت الأساسية (المذكورة) تأثير علاجي شامل ، خاصة للبشرة الجافة والحساسة.



‏‎ماسك الجسم الجاف

افضل ماسك الجسم الجاف مرطب لطيف الصبار للبشرة الجافة

سوف تحتاج

1 كوب جل الصبار (استخدم الجل الذي اشتريته من المتجر أو استخرج الجل من ورقة الصبار)

12 ملاعق كبيرة من شمع العسل

نصف كوب زيت جوز الهند

نصف كوب زيت لوز

10 قطرات من الزيوت العطرية (اختر أيًا من الزيوت المذكورة في الوصفات أعلاه)

طريقة

قم بإذابة شمع العسل وزيوت جوز الهند واللوز في غلاية مزدوجة. اسكبي الزيوت في الخلاط واتركي المزيج يبرد. أضف الزيوت العطرية وهلام الصبار. امزج حتى تحصل على قوام كريمي. قم بتخزين الخليط في وعاء زجاجي. يمكنك حتى تخزينه في الثلاجة.

كما يمكن أن تتبعي ماسك الجسم الجاف من الجلسرين والعسل

ملعقة صغيرة عسل

2 ملاعق صغيرة من الجلسرين

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون (مخفف)

2 ملاعق صغيرة شاي أخضر

طريقة

تخلط جميع المكونات جيدا. دلكي الخليط بلطف على بشرتك لبضع دقائق. اتركه بين عشية وضحاها. اغسلها في اليوم التالي.

لماذا هذا يعمل

الجلسرين والعسل يحافظ على ترطيب بشرتك وترطيبها. يضيء الليمون بشرتك بينما يهدئ الشاي الأخضر بشرتك ويبقي العدوى في مكانها.



خلطات طبيعية للجلد الجاف

خلطات طبيعية للجلد الجاف بشمع العسل

نصف كوب من حبيبات شمع العسل

نصف كوب زيت جوز الهند

نصف كوب زيت زيتون

10 قطرات من الزيت العطري (الباتشولي والبابونج الروماني والفانيليا وخشب الصندل واللبان والمريمية والخزامى

طريقة

استخدم غلاية مزدوجة لإذابة شمع العسل. بمجرد أن يذوب ، أخرجه من الغلاية واتركه يبرد. نضيف زيت جوز الهند والزيتون ونخفق جيدا. أضف الزيت (الزيوت) العطرية. اخفق المزيج جيدًا حتى تحصل على قوام كريمي. انقل الخليط إلى وعاء زجاجي واحفظه في مكان بارد وجاف (لا تقم بالتبريد).



‏‎كريمات ترطيب الجلد الجاف

قد توجد العديد من كريمات ترطيب الجلد الجاف وقد يكون افضلها التي تحتوي علي مواد طبيعية مثل البابونج وعبده الشيا والصبار والعسل وزيت اللوز وهناك العديد من كريمات ترطيب الجلد الجاف العالمية والتي يستخدمها الكثير من المشاهير ويمكن شرائها من خلال الإنترنت



كريم ايسناكس

.إذا لم تكن راضيًا عن بشرتك الجافة ، فإن تركيبة إصلاح البشرة هذه من Essnix هي ما تحتاجه تمامًا. يحتوي على تركيبة فريدة تعوض عن مستويات الرطوبة في بشرتك وتحسن نسيج بشرتك. لا يجعل بشرتك دهنية ، ويمكنك استخدامها بسهولة كمصل ليلي .

يحتوي على حمض الهيالورونيك

وزن خفيف

غير زيتي

يحسن نسيج الجلد

يقلل الندبات والعلامات

كريم مونيكا

هذا الكريم مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من بشرة شديدة الجفاف والذين يعانون من الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي. إنه كريم مرطب للوجه والجسم بشكل مكثف. لها خصائص مرطبة تمتص الرطوبة وتحتفظ بها. هذا الكريم ليس للبشرة المصابة بحب الشباب .

الايجابيات

تم تطويره بواسطة طبيب أمراض جلدية

خالٍ من البارابين

لا عطر صناعي

لم تختبر على الحيوانات

صبغ مجانا

آمن للبشرة الحساسة

كريم دام ديلي ادفانس

يمكن استخدام هذا المستحضر فائق الترطيب في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك وجهك. هو غسول سريع المفعول مصمم للبشرة شديدة الجفاف. يجدد رطوبة بشرتك ، ويحافظ عليها رطبة لمدة 24 ساعة ، ويحسن نسيج البشرة .

الايجابيات

مثبت سريريا

غير دهني

لا يوجد عطر صناعي

غير كوميدوغينيك

غير مزعجة

خفيف للغاية

كريم الترطيب plum e luminence

هذا كريم نهاري وليلي مغذي يمنح بشرتك ترطيبًا مكثفًا. تم تصميمه خصيصًا البشرة الجافة والتالفة التي تحتاج إلى عناية إضافية. يمتزج بسلاسة مع بشرتك ويصلحها من الداخل. يعزز تجدد البشرة ويحسن ملمسها.

الايجابيات

يحتوي على فيتامين هـ

يحتوي على 12 مغذيات نباتية

100٪ نباتي

خالٍ من البارابين

خالي من الزيوت المعدنية

لا سيليكون

بدون بارافين

السلبيات..قليلا لزجة

المصادر

style care