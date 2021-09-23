عاجل
أخبار الفن.. أول ظهور لـ سمير صبري بعد شائعة وفاته.. مفيدة شيحة تودع الستات ميعرفوش يكدبوا أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات 2021.. اليوم فتح تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية.. تسليم الشهادات للناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم قانون المحليات ينتظر موافقة البرلمان وحوار مجتمعي يسبق إقرار القانون تعرف على شروط استئجار محلات شارع مصر في المنيا.. شاهد أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا وأستاذ جيولوجيا يكشف تطورا بشأن سد النهضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطلق الإصدار العالمي من هاتف Edge 20 Pro في هذا الموعد

هاتف موتورولا الذكي
هاتف موتورولا الذكي Edge 20 Pro

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق الإصدار العالمي لهاتفها المميز Edge 20 Pro، من سلسلة هواتفها الذكية Edge 20، للأسواق الهندية، بعد أن قامت بإطلاق هاتفي Edge 20 Fusion و Edge 20، في وقت سابق من العام الحالي.

نشرت الشركة الأمريكية موتورولا على حسابها الرسمي في تويتر، أنها جاهزة لإطلاق النسخة الأعلى "Pro" قريباً، بينما يؤكد متجر Flipkart أن الهاتف الذكي Edge 20 Pro سيتم إطلاقه في 1 أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تخفض شركة موتورولا من سعة الوصول العشوائي للهاتف الذكي في محاولة لخفض سعر الهاتف، وفقاً لما ذكره موقع "Gizmochina".

 

بمعدل تحديث 90 هرتز.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الشبابي Moto G31

بسعر منافس.. موتورولا تستعد لإطلاق جهاز تابلت Moto Tab 8

 

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Edge 20 Pro

سيأتي هاتف Edge 20 Pro من موتورولا بشاشة من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، والتي تأتي بجودة عرض FHD+، بالإضافة إلى معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، مع تصميم مثقوب من الوسط.

ولعشاق التصوير، فإن هاتف موتورولا الذكي Edge 20 Pro ، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870 SoC، ومن المتوقع أن يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 11.

وكما سيملك على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الهاتف عن ما تم إطلاقه به، حيث كلف 820 دولار "أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري".

موتورولا Edge 20 Pro سلسلة Edge 20 سعر Edge 20 Pro مواصفات Edge 20 Pro موتورولا Edge 20 Pro هاتف موتورولا

موضوعات متعلقة

ببطارية كبيرة.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الذكي Moto E40

بسعر منافس.. موتورولا تطلق رسميا هاتفها الذكي Moto E20

بتقنية للحماية من البرامج الضارة.. موتورولا تطلق إصدارات الإعمال من سلسلة Edge 20

موتورولا تكشف عن هاتف Moto G50 المميز بشبكات الـ5G.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موعد رحيل موسيماني .. تجميد نجم الأهلي.. كارثة تدين مرتضى منصور.. شوبير يكشف موقف الشناوي من العقوبة

أخبار التكنولوجيا.. إليك ما تعنيه رسالة "محظور مؤقتا" على واتساب.. مايكروسوفت تعيد طرح تطبيق PC Health Check مرة أخرى

سورة من القرآن الكريم تحميك من الكآبة

فضل الاستغفار في إجابة الدعاء .. تعرف عليه

في يوم مخصص للنساء.. رجل يتنكر في زي امرأة من أجل تفويل سيارته

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-9-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ