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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منافس.. موتورولا تستعد لإطلاق جهاز تابلت Moto Tab 8

موتورولا تستعد لإطلاق
موتورولا تستعد لإطلاق جهاز تابلت Moto Tab 8

كشفت أحدث التسريبات عن مخطط شركة موتورولا، حيث تعتزم إطلاق جهاز تابلت جديد، والذي سيحمل اسم Moto Tab 8، والمتوقع إطلاقه للأسواق الهندية أولاً، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.

 

وبحسب ما ذكره موقع "Gizmochina"، فإن تابلت موتورلا الجديد Moto Tab 8، من المقرر أن يتم إطلاقه وفقاً لإعلان تشويقي للجهاز مع مبيعات Flipkart Big Billion Days، التى تأتي مع موسم الأعياد، نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون جهاز تابلت موتورولا القادم نسخة معدلة من تابلت لينوفو الحالي Lenovo Tab M8.

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وقد كشفت التسريبات أن تابلت موتورولا القادم Moto Tab 8، سيكون أول جهاز تابلت يتم إطلاقه للأسواق الهندية منذ عام 2017، ويعد هذا الأمر الذي لم يساعد شركة موتورولا فى رفع حصتها السوقية من أجهزة التابلت في السنوات الأخيرة.

 

مواصفات تابلت موتورولا القادم Moto Tab 8

 

سيأتي تابلت موتورولا Moto Tab 8، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 8 بوصة، والذي سيأتي بجودة عرض FHD+، وبدقة 1200X1920 بكسل، كما سيحتوي جهاز التابلت على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي ستأتي بدقة 5 ميجابكسل.

 

سيتم تشغيل تابلت موتورولا المرتقب Moto Tab 8، من إنتاج شركة ميديا تك، والذي سيأتي من نوع Helio P22T، مقترناً بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 2 و 3 جيجا بايت، ونسختي من ذاكرة التخزين الداخلية سعة 16 و32 جيجا بايت، قابلة التوسعة عبر بطاقة التخزين الخارجية microSD، وسيحزم جهاز التابلت بطارية كبيرة سعة 5100 مللي أمبير.

 

وبالنظر للمواصفات المسربة والتي سيحصل عليها تابلت موتورولا القادم Moto Tab 8، فمن المتوقع أن يأتي بسعر 271 دولار أي ما يعادل 4200 جنيه مصري، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي للجهاز مع موعد الإطلاق المتوقع أن يكون خلال الأسابيع القادمة.

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