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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتقنية للحماية من البرامج الضارة.. موتورولا تطلق إصدارات الإعمال من سلسلة Edge 20

سلسلة Edge 20
سلسلة Edge 20

أضافت شركة موتورولا Motorola، أحدث طرازات هواتف الذكية وهما Edge 20 و Edge 20 Lite، إلى قائمة إصدارات الأعمال Business Edition، ولكن مع ميزات أمان محسنة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي إصدارات الأعمال من سلسلة موتورولا سلسلة Edge 20، بمواصفات الإصدارات العادية بما في ذلك تقنية ThinkShield من لينوفو، وهي مجموعة من ميزات أمان الأجهزة والبرامج المصممة للحماية من البرامج الضارة والتصيد وهجمات الشبكات.

 

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ووفقا لخطة الشركة ستتلقى إصدارات Business Edition تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية، على غرار الهواتف العادية، وتلبي جميع الهواتف الموصى بها متطلبات جوجل Google الصارمة للمشاركة في البرنامج وتسليم تصحيحات الأمان الخاصة بها في غضون 90 يوما.

وتشمل الميزات الأخرى التي تضيفها موتورولا Business Edition Edge 20، وضع الاتصال الدائم بالإنترنت مع "Zero-touch"،  القدرة على تسجيل الدخول عن بُعد والتحكم في الهاتف، كما تتيح لك ميزة Ready For الوصول إلى تطبيقات الهاتف على الكمبيوتر ويتيح لك التزامن بين الملفات بسهولة بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

Motorola launches Business Edition versions of the Edge 20 and Edge 20 Lite
هواتف موتورولا Business Edition Edge 20

مواصفات هاتف موتورولا Edge 20

يأتي هاتف موتورولا Edge 20، بشاشة من نوع K OLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم أيضا معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز، ويمتاز الهاتف بعدسة رئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 108 بكسل، و يضم عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 3x.

ويعمل الإصدار العادي من سلسلة هواتف موتورولا Edge 20، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778 G، يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Edge 20 Pro على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.

مواصفات هاتف موتورولا Edge 20 Lite


يضم هاتف موتورولا Edge 20 Lite، شاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتزا في الثانية، وعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بأداة التقاط فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ومساعد لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Edge 20 Lite، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 720، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحزم هاتف Edge 20 Lite، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

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