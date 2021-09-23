محافظ الدقهلية: 31 مشروعا ضمن قطاع الصحة تنفذها الهيئة الهندسية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك مشروعات كثيرة تقوم بها مبادرة حياة كريمة في المحافظة، موضحًا أن مركز شربين به 26 قرية، منها 8 قرى "أم" و278 “تابع” يسكنها أكثر من نصف مليون مواطن سيتم توصيل الخدمات إليهم.



وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظة بها أكثر من 31 مشروعا ضمن قطاع الصحة تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما بين مراكز صحية ووحدات طب أسرة ونقط إسعاف.



وفيما يتعلق بمجال التعليم، قال المحافظ، إنه يتم إنشاء وتوسعة 26 مدرسة، بها أكثر من 362 فصلا تعليميا مما سيقلل كثافة الطلاب في مركز شربين من 54 طالبا إلى 44 طالبا.



وأكد أن تبطين الترع في المحافظة رفع القيمة السوقية للأراضي على أطراف الترع، مضيفا أن تبطين الترع أيضا ساهم في إيصال المياه للأراضي مما خلق نوعا من الحياة الزراعية.



ولفت إلى أن المحافظة لديها ثماني مجمعات حكومية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بأن لا تقل مساحة المجمع عن 700 متر لكي يؤدي لكل الخدمات.



وتابع مختار أن المحافظة أيضا بها ثماني مجمعات زراعية من المقرر أن تقدم كل الخدمات الزراعية للمواطنين في مركز شربين بالإضافة إلى الوحدات البيطرية داخلها، مشيرا إلى أن هناك 80 شركة وطنية عاملة تنفذ مشروعات حياة كريمة في كل المجالات بالمحافظة.



