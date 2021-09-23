عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الدقهلية: 31 مشروعا ضمن قطاع الصحة تنفذها الهيئة الهندسية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك مشروعات كثيرة تقوم بها مبادرة حياة كريمة في المحافظة، موضحًا أن مركز شربين به 26 قرية، منها 8 قرى "أم" و278 “تابع” يسكنها أكثر من نصف مليون مواطن سيتم توصيل الخدمات إليهم.


وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظة بها أكثر من 31 مشروعا ضمن قطاع الصحة تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما بين مراكز صحية ووحدات طب أسرة ونقط إسعاف.


وفيما يتعلق بمجال التعليم، قال المحافظ، إنه يتم إنشاء وتوسعة 26 مدرسة، بها أكثر من 362 فصلا تعليميا مما سيقلل كثافة الطلاب في مركز شربين من 54 طالبا إلى 44 طالبا.


وأكد أن تبطين الترع في المحافظة رفع القيمة السوقية للأراضي على أطراف الترع، مضيفا أن تبطين الترع أيضا ساهم في إيصال المياه للأراضي مما خلق نوعا من الحياة الزراعية.  


ولفت إلى أن المحافظة لديها ثماني مجمعات حكومية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بأن لا تقل مساحة المجمع عن 700 متر لكي يؤدي لكل الخدمات.


وتابع مختار أن المحافظة أيضا بها ثماني مجمعات زراعية من المقرر أن تقدم كل الخدمات الزراعية للمواطنين في مركز شربين بالإضافة إلى الوحدات البيطرية داخلها، مشيرا إلى أن هناك 80 شركة وطنية عاملة تنفذ مشروعات حياة كريمة في كل المجالات بالمحافظة. 


 

 

محافظ الدقهلية حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الصحة صدى البلد

ترشيحاتنا

اختيار الطيار سامح الحفنى مندوبا لمصر بالمنظمة العالمية للطيران المدني

محمد هنيدي لفاندام: مصر كلها بترحب بيك

حسام البدري يتحدث عن أسباب إقالته من تدريب منتخب مصر

حسام البدري: الرئيس السيسي أنصفنا ولكني ظلمت من اتحاد الكرة

مبروك عطية: جثة المنتحر تغسل وتكفن ويصلى عليها ويدعى له بالرحمة

تفاصيل مباحثات سرية بين أمريكا وإسرائيل حول الاتفاق النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بعد خسارة السوبر.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

شهادة للتاريخ وقرارين.. كيف كرم الرئيس السيسي المشير طنطاوي بعد وفاته؟

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ