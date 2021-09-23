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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري يتحدث عن أسباب إقالته من تدريب منتخب مصر

حسام البدري
حسام البدري

 

كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن موقفه من إقالته من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التعادل مع الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية بهدف لكل منهما، بينما فاز المباراة الأولى على أنجولا بهدف دون رد.


وأضاف البدري أنه: لا يعلم الأسباب التي أدت لقرار الإقالة، لكن في نفس الوقت القرار بالنسبة لي انتهى، وأتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد، ويستطيع تحقيق أحلامي.

وصرح البدري أن،  كان هناك إرهاق وملل عند اللاعبين، لكن في النهاية لم نخفق في تحقيق الأهداف، بحسابات كرة القدم، فزنا في مباراة على ملعبنا وتعادلنا خارج ملعبنا، كنت في طريقي أن أكون متصدراً للمجموعة

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وأكمل: كان لدي أحلام كثيرة من أجل جماهير الكرة المصرية، في مصر يعشقون كرة القدم خاصة عندما يتعلق الأمر بحلم التواجد في كأس العالم، هذا كل ما كنت أفكر فيه، كنت أحلم بأن يتواجد المنتخب في مونديال 2022 والجماهير تتابع المنتخب.

الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الأول خلال تصفيات كأس العالم 2022 بعد إقالة حسام البدري.
 

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