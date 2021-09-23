بيت الزكاة:نسقنا مع الصحة للتبرع بـ150 مليون جنيه لعلاج ضمور العضلات للأطفال

كشف اللواء محمد لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، تفاصيل تخصيص بيت الزكاة 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات.

وقال لطفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" بيت الزكاة يثمن مبادرة علاج ضمور العضلات للاطفال".

وأضاف محمد لطفي :" بيت الزكاة قرر المساهمة في قيمة العلاج من ضمور العضلات لأن علاج ضمور العضلات باهظ الثمن على أي أسرة ".

وتابع محمد لطفي :" تم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل التبرع بـ 150 مليون جينه لتوفير علاج ضمور العضلات للأطفال".

وأكمل محمد لطفي :" بيت الزكاة تم انشاؤه في عام 2014 لتلقي أموال الزكاة والصدقات من المتبرعين لصرفها في مصارف الزكاة الشرعية التي يحددها القرآن"، مضيفا:" أغلب من يتزكى ويتبرع يوجه الزكاة للعلاج".